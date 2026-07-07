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Pavel: Nebudem sa s Babišom biť o stoličku na summite NATO
Česká hlava štátu sa v utorok pripojí k neformálnej večeri lídrov, ktorú organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aj k hlavným častiam rokovaní v stredu.
Autor TASR
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Praha 7. júla (TASR) - Český prezident Petr Pavel cestuje na summit NATO v Turecku samostatne, zatiaľ čo z Prahy už odletela česká delegácia pod vedením premiéra Andreja Babiša. Prezident oznámil, že v Ankare sa zúčastní na všetkých hlavných častiach summitu, informuje TASR na základe správy portálu Novink.cz.
Česká hlava štátu sa v utorok pripojí k neformálnej večeri lídrov, ktorú organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aj k hlavným častiam rokovaní v stredu. Popri tom sa zúčastní na Fóre obranného priemyslu a na pracovných raňajkách pod záštitou organizácie Globsec.
„Nebudem sa s (Babišom) biť o stoličku pri hlavnom stole,“ povedal Pavel k stredajšiemu programu. „Na rokovaniach sa zúčastním bez pocitu poníženia či frustrácie,“ skonštatoval s tým, že chýba koordinácia medzi zahraničnou politikou vlády a prezidentským úradom. Podľa prezidenta budú hlavnými témami summitu výdaje na obranu, obranný priemysel a spolupráca v tejto oblasti, či podpora Ukrajiny.
Vláda sa niekoľko mesiacov usilovala o neúčasť Petra Pavla na summite, hoci česká hlava štátu vzhľadom na tradíciu a svoje ústavné postavenie dlhodobo avizovala svoj záujem. Spor viedol k podaniu kompetenčnej žaloby a ústavný súd v predbežnom opatrení vláde prikázal, aby Pavlovi zaistila účasť na summite.
Babiš už skôr uviedol, že summit bude podľa neho špecifický, keďže sa bude intenzívnejšie venovať plneniu obranných záväzkov a prisľúbil, že Česko sa bude snažiť svoj záväzok plniť. Pred odletom oznámil, že krajina budúci rok navýši rozpočet obrany o 36 miliárd, aby tak vynaložila dve percentá HDP na obranu, ako požaduje Aliancia.
Na summite v Turecku sa zúčastňujú lídri členských štátov NATO vrátane prezidenta Donalda Trumpa či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Česká hlava štátu sa v utorok pripojí k neformálnej večeri lídrov, ktorú organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan aj k hlavným častiam rokovaní v stredu. Popri tom sa zúčastní na Fóre obranného priemyslu a na pracovných raňajkách pod záštitou organizácie Globsec.
„Nebudem sa s (Babišom) biť o stoličku pri hlavnom stole,“ povedal Pavel k stredajšiemu programu. „Na rokovaniach sa zúčastním bez pocitu poníženia či frustrácie,“ skonštatoval s tým, že chýba koordinácia medzi zahraničnou politikou vlády a prezidentským úradom. Podľa prezidenta budú hlavnými témami summitu výdaje na obranu, obranný priemysel a spolupráca v tejto oblasti, či podpora Ukrajiny.
Vláda sa niekoľko mesiacov usilovala o neúčasť Petra Pavla na summite, hoci česká hlava štátu vzhľadom na tradíciu a svoje ústavné postavenie dlhodobo avizovala svoj záujem. Spor viedol k podaniu kompetenčnej žaloby a ústavný súd v predbežnom opatrení vláde prikázal, aby Pavlovi zaistila účasť na summite.
Babiš už skôr uviedol, že summit bude podľa neho špecifický, keďže sa bude intenzívnejšie venovať plneniu obranných záväzkov a prisľúbil, že Česko sa bude snažiť svoj záväzok plniť. Pred odletom oznámil, že krajina budúci rok navýši rozpočet obrany o 36 miliárd, aby tak vynaložila dve percentá HDP na obranu, ako požaduje Aliancia.
Na summite v Turecku sa zúčastňujú lídri členských štátov NATO vrátane prezidenta Donalda Trumpa či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.