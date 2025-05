Pavel: Nechcem, aby strany v kampani na téme rozdeľovali spoločnosť

Praha 15. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel ocenil, že lídri všetkých politických strán zastúpených v Poslaneckej snemovni českého parlamentu v súčasnosti považujú členstvo Česka v EÚ a NATO za najlepšiu garanciu bezpečnosti a prosperity. Povedal to po celodennom maratóne stretnutí so všetkými lídrami, na ktorých chcel nájsť zhodu medzi stranami a tiež im zdôrazniť, aby tému bezpečnosti nepoužívali v predvolebnej kampani na rozdeľovanie spoločnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Téma bezpečnosti je v súčasnosti mimoriadne aktuálna a urgentná, pretože všetci vidíme, že situácia vo svete nie je bezpečná, je možno najhoršia za dobu existencie samostatnej ČR a celkom logicky bude predmetom nadchádzajúcich volieb. Mojím cieľom nebolo odrádzať ich od toho, aby tému vo voľbách zdôrazňovali, ale aby ju nepoužívali na rozdeľovanie spoločnosti,“ podotkol Pavel. Zdôraznil, že bezpečnosť sa týka všetkých bez ohľadu na to, aké má kto politické preferencie.



Cieľom rozhovorov bolo tiež podľa jeho slov zistiť, aký prienik v základných otázkach a princípoch majú v tejto téme jednotlivé strany. Podľa neho sa všetci zhodli na tom, že bezpečnosť treba vnímať komplexne a ako základnú hodnotu, lebo bez bezpečnosti nedávajú ostatné veci zmysel. „Zhoda je aj na tom, že naše členstvo v NATO a EÚ je v súčasnej dobe najlepšou garanciou našej bezpečnosti aj prosperity, a tiež na tom, že výsledok konfliktu na Ukrajine jednoznačne ovplyvní našu bezpečnosť do budúcnosti,“ dodal prezident.



Pavel ocenil, že téma je pre všetky strany dôležitá. Vyzdvihol, že pozvanie prijali všetci stranícki lídri a na stretnutie prišli pripravení. Na rozdiel od schôdzok, ktoré organizoval v minulosti, tentokrát zvolil formát oddelených rokovaní. "S ohľadom na dobu prebiehajúcej horúcej predvolebnej kampane bolo úplne zrejmé, že ak by boli všetky strany prítomné pri jednom stole, nutne by tam zaznievali argumenty, ktoré súvisia s kampaňou, a ja som im chcel dať čo najviac pokoja a priestoru na to, aby mi mohli povedať svoj pohľad na vec,“ vysvetlil prezident a dodal, že nezáleží na tom, či názorový prienik dosiahnu oddelene alebo pri jednom stole.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)