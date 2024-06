Pavel: Nemožno prehliadať nárast podpory extrémistov v Európe

Praha 10. júna (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla nemožno prehliadať nárast podpory extrémistov v Európe. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X v reakcii na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP). Verí, že základné hodnoty smerovania EÚ sa nezmenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel zablahoželal zvoleným europoslancom a poďakoval sa všetkým, ktorí prišli voliť. Podotkol, že aj napriek dosiaľ najvyššej českej volebnej účasti v eurovoľbách je ČR stále na chvoste priemernej účasti v rámci EÚ.



"Čo nemôžeme prehliadať, je nárast podpory extrémistov v Európe. Musíme tieto hlasy vnímať a premýšľať, prečo sa to deje. Verím ale, že základné hodnotové smerovanie Európskej únie v otázkach bezpečnosti alebo demokracie sa po týchto voľbách nezmení," napísal český prezident.



Voľby do EP v Česku vyhralo hnutie ANO so ziskom 26,14 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila koalícia SPOLU s 22,27 percentami, tretia bola koalícia Přísaha a Motoristé s 10,26 percentami. Celkom vo voľbách uspelo sedem politických zoskupení. Volebná účasť dosiahla 36,45 percenta, čo je najviac v histórii eurovolieb v ČR.



V rámci EÚ ako celku voľby vyhrala Európska ľudová strana (EPP) nasledovaná socialistami a demokratmi (S&D) a liberálmi z Obnovme Európu (RE). Vo voľbách posilnili sily označované ako extrémne pravicové alebo euroskeptické, čo podľa politológov môže znamenať komplikovanejšie hľadanie kompromisu a prijímanie niektorej novej legislatívy.