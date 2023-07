Český prezident Petr Pavel: Nevidím iné riešenie než úspech Ukrajiny

Praha 6. júla (TASR) - Český prezident Petr Pavel nevidí iné riešenie vojny na Ukrajine než ukrajinský úspech. Ak by totiž uspelo Rusko, výrazne by to otriaslo aj západnou spoločnosťou, upozornil Pavel vo štvrtok večer po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Prahe. Dodal, že Ukrajina môže s českou pomocou aj naďalej počítať, informuje spravodajkyňa TASR.



"Volodymyr Zelenskyj ani Ukrajina v tom nie sú sami. Môžu počítať s našou ďalšou podporou. Tak, ako sme ich podporovali od začiatku agresie, budeme ich podporovať aj naďalej," vyhlásil Pavel.



Pripomenul, že od spustenia ruskej invázie vlani vo februári český štátny aj súkromný sektor poskytol Ukrajine pomoc v celkovej hodnote 45 miliárd korún. Vyzdvihol aj iniciatívu Darček pre Putina, v rámci ktorej sa Česi vyzbierali ukrajinskej armáde na tank.



Pavel tiež ocenil odvahu ukrajinského národa brániaceho sa ruskej agresii a tiež samotného Zelenského, ktorý sa svojimi prebiehajúcimi zahraničnými návštevami snaží získať od partnerov podporu. Podľa českého prezidenta sa ukázalo, že Rusko zďaleka nie je také silné, ako sa Západ snažilo presvedčiť.



Pavel tiež pripomenul, že ukrajinský prezident navštívil ČR po 14 rokoch. Poznamenal pritom, že priatelia by sa mali navštevovať častejšie. Zelenskyj je zároveň prvou hlavou štátu, ktorá Pavla v Prahe navštívila od jeho marcovej inaugurácie.



Zelenskyj zdôraznil, že jeho delegácia sa prišla do Prahy predovšetkým poďakovať za podporu, ktorú Česko Ukrajine od začiatku vojny poskytuje. Táto pomoc je podľa jeho slov na Ukrajine citeľná. Obyvateľom Česka sa poďakoval za prijatie ukrajinských utečencov. Vďaku vyjadril aj za poskytnuté zbrane, sankčnú politiku ČR či jej podporu vstupu Ukrajiny do NATO a EÚ.



Vyzdvihol tiež, že si všimol množstvo ukrajinských vlajok po ceste z letiska na Pražský hrad, čo ho podľa jeho slov dojalo.



Zároveň varoval pred ruskou propagandou, ktorá má podľa neho vplyv aj na občanov ČR. Zdôraznil, že je nutné sa pred ňou chrániť.



Na otázku o postupe ukrajinskej protiofenzívy odpovedal, že zostáva optimistom. "Ofenzíva nie je rýchla, ale ideme dopredu a necúvame ako Rusko, preto to vnímam pozitívne," dodal.



ČR je 15. krajinou, ktorú Zelenskyj od začiatku ruskej invázie na Ukrajine navštívil. Prvou krajinou boli Spojené štáty, tam bol vlani v decembri.



Podľa informácií stanice ČT24 strávi ukrajinský prezident noc priamo na Pražskom hrade. V piatok ho čakajú rokovania s českým premiérom Petrom Fialom a tiež s predsedami oboch komôr parlamentu. Neskôr by podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu mal navštíviť aj Turecko, kde bude rokovať s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)