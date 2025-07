Pavel: Neviem, prečo sa ČR nepridala k výzve o Gaze

Praha/Hirošima (TASR) - Český prezident Petr Pavel predpokladá debatu o tom, prečo sa ČR nepridala k spoločnému vyhláseniu západných krajín a Európskej komisie na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy. Na situáciu sa podľa svojich slov pozerá inak. Povedal to v stredu počas návštevy Japonska. České ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že nedostalo ponuku dokument podpísať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Ja som túto otázku s vládou nekonzultoval, ona so mnou tiež nie. Takže neviem, čo vládu viedlo k tomuto rozhodnutiu. Ja sa na to pozerám trochu inak a predpokladám, že debata o téme, ako v tejto veci ďalej postupovať a aké stanovisko by ČR mala ďalej zastávať, ešte príde,“ povedal Pavel.



Český rezort diplomacie v pondelok uviedol, že ČR sa k výzve nepridala, lebo ju s takou ponukou nikto neoslovil. „Česká diplomacia nebola s ponukou pripojenia sa k danému vyjadreniu oslovená. Určite môžeme súhlasiť s tým, že je potrebné riešiť kritickú humanitárnu situáciu v Gaze,“ uviedol vtedy hovorca ministerstva Daniel Drake.



Pôvodne 25 štátov spolu s Európskou komisiou vydalo v pondelok vyhlásenie, v ktorom apelovali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Kritizovali tiež blokovanie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov zo strany Izraela. K vyhláseniu sa postupne pridali ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Tel Aviv výzvu považuje za odtrhnutú od reality. Hamas podľa neho zámerne koná tak, aby civilisti, ktorí si prichádzajú po humanitárnu pomoc, utrpeli ujmu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)