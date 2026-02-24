< sekcia Zahraničie
Pavel: Nežijeme v bezpečí, treba sa dobre pripraviť na hrozby
Ak to krajina myslí s vlastnou bezpečnosťou vážne, posilňovanie občianskej odolnosti sa podľa neho musí stať celospoločenskou témou.
Autor TASR
Praha 24. februára (TASR) - Česi v súčasnosti podľa prezidenta Petra Pavla nežijú v bezpečnom a stabilnom prostredí. Preto ľuďom neostáva nič iné, než hľadať spôsoby, ako sa dobre pripraviť na hrozby. Ak to krajina myslí s vlastnou bezpečnosťou vážne, posilňovanie občianskej odolnosti sa podľa neho musí stať celospoločenskou témou. Počas prejavu na verejnom vypočutí v Senáte k štvrtému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu podotkol, že budúcnosť ČR je jednoznačne v EÚ a NATO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rusko podľa českého prezidenta vedie prostredníctvom Ukrajiny vojnu aj so Západom. „Rusko už dlhé roky hľadá cesty, ako Európu oslabiť či - najlepšie - rozložiť v podobe ďalšej agresie voči niektorému z európskych štátov alebo v podobe čoraz intenzívnejších hybridných útokov,“ povedal Pavel a ako príklad uviedol šírenie propagandy a dezinformácií na sociálnych sieťach, kyberútoky, špionáž či sabotáž kľúčovej infraštruktúry. „Cieľom je zneistiť a rozdeliť našu spoločnosť. Nesmieme dopustiť, aby sa mu to podarilo,“ podotkol.
Zdôraznil, že budúcnosť Česka je jednoznačne po boku spojencov v NATO a EÚ a ak ČR chce, aby sa jej v ťažkých chvíľach dostalo pomoci, musí byť spoľahlivým partnerom, ktorý je pripravený pomoc aj poskytovať. V opačnom prípade bude len čiernym pasažierom, ktorý môže čoskoro zistiť, že je ostatným len na ťarchu.
„Ak nechceme znovu skončiť vo sfére vplyvu a moci Ruska, musíme aj napriek rôznym názorom ťahať za jeden povraz,“ pokračoval Pavel. Poukázal na Poľsko, ktoré má podľa jeho slov ako celok jednotný postoj k Rusku napriek rozdielnym názorom pri iných témach.
Ľudia podľa neho môžu mať na mnohé veci rozličné názory, ale mali by sa zhodnúť na tom, aká cesta je pre ich krajinu najlepšia. Podotkol, že sám sa od začiatku mandátu usiluje o celospoločenskú zhodu na základných otázkach zahranično-politického a bezpečnostného smerovania ČR a „napriek všetkým ťažkostiam“ sa o to chce usilovať aj naďalej. Narážal tým na rozdielne názory s predstaviteľmi vlády či predsedom Poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom.
V minulosti sa na Pražskom hrade konali pravidelné koordinačné schôdzky najvyšších ústavných činiteľov a šéfa diplomacie k zahraničnej politike. Prvé stretnutie v novom zložení po voľbách sa malo uskutočniť na konci januára. K tomu ale nakoniec nedošlo a neskôr sa Pavel s premiérom Andrejom Babišom dohodol, že v tomto formáte už rokovania nebudú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
