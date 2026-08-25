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Pavel: Nie som pripravený akceptovať dve zahraničné politiky
Prezident zdôraznil nevyhnutnosť reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia. Nové aliancie a koncepty spolupráce dnes podľa neho vznikajú na základe dôvery a aktuálnej potreby.
Autor TASR
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Praha 25. augusta (TASR) - Česko musí navonok pôsobiť jednotne a nie ako krajina, ktorá vysiela rozporné signály alebo vedie nekonečné vnútropolitické spory. V tradičnom prejave k českým veľvyslancom to v utorok vyhlásil prezident Petr Pavel, píše TASR na základe správy serveru Novinky.cz.
„Navonok existuje iba jedna Česká republika. Neexistuje tím vlády ani tím prezidenta, existuje iba český tím. A súčasťou tohto veľkého českého tímu ste aj vy všetci,“ povedal Pavel veľvyslancom na Pražskom hrade.
„Rezignovať, pokrčiť ramenami a povedať si ‚tak holt Česko bude mať dve zahraničné politiky‘, nie je cesta, ktorú som pripravený akceptovať. Naše vnútorné rozdelenie by potom bolo výhodou pre každého z našich rivalov,“ doplnil.
Pavlovi ide o prekonávanie domácich politických rozdielov v pohľadoch na bezpečnostné aj ďalšie otázky. „Budem sa snažiť, aby sme domáce rozdiely v pohľade na bezpečnostné aj ďalšie otázky vedeli prekonávať. Aby sme sa stretávali, rokovali, hľadali kompromis. V záujme celej krajiny,“ konštatoval.
Prezident zdôraznil nevyhnutnosť reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia. Nové aliancie a koncepty spolupráce dnes podľa neho vznikajú na základe dôvery a aktuálnej potreby.
„V takejto dobe nestačí len reagovať alebo sa prizerať. Musíme vedieť, kam chceme patriť. Som bytostne presvedčený, že je v životnom záujme našej krajiny byť aktívnou súčasťou tých zoskupení, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti, o budúcej podobe Európy i transatlantickom priestore,“ pokračoval.
Ak Česko nebude súčasťou takých koalícií, príde podľa Pavla o príležitosti. „Preskupovanie sveta totiž nie je len otázkou zahraničnej politiky alebo obrany a bezpečnosti. Je to otázkou budúcej prosperity našej krajiny. Či už ide o obranný priemysel, nové technológie, energetiku alebo obchod,“ priblížil.
Prosperita dnes nie je oddeliteľná od otázok bezpečnosti. Krajiny, ktoré sú považované za spoľahlivých spojencov, sú podľa českého prezidenta zároveň prirodzenými partnermi pre investície, priemyselnú spoluprácu aj technologické projekty.
Pavlovou prioritou preto bude posilňovanie spojeneckých väzieb najmú so susednými krajinami, ale aj štátmi v európskom a atlantickom priestore. „Nebudem zabúdať ani na krajiny, ktorých integrácia do Európy stále nie je dokončená. Krajiny západného Balkánu môžu naďalej počítať s českou podporou a som rád, že v tejto veci sa plne zhodujeme s vládou,“ dodal.
Premiér Andrej Babiš v pondelok na zahájení porady veľvyslancov vyhlásil, že ČR sa usiluje o rýchle rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Zároveň podporil prijatie štátov tohto regiónu do schengenského priestoru bez ohľadu na to, či budú členmi Únie. „Dávno sme mali mať v schengene krajiny západného Balkánu vrátane Srbska,“ spresnil.
Za posledný polrok boli vzťahy medzi Pavlom a Babišovou vládou vyostrené, pripomínajú Novinky.cz. Najvýznamnejší spor bol o vedenie českej delegácie na júlovom summite NATO v tureckej Ankare. Odcestovali tam nakoniec prezident aj premiér, hoci vláda pôvodne Pavla nezaradila do zoznamu českej delegácie.
„Navonok existuje iba jedna Česká republika. Neexistuje tím vlády ani tím prezidenta, existuje iba český tím. A súčasťou tohto veľkého českého tímu ste aj vy všetci,“ povedal Pavel veľvyslancom na Pražskom hrade.
„Rezignovať, pokrčiť ramenami a povedať si ‚tak holt Česko bude mať dve zahraničné politiky‘, nie je cesta, ktorú som pripravený akceptovať. Naše vnútorné rozdelenie by potom bolo výhodou pre každého z našich rivalov,“ doplnil.
Pavlovi ide o prekonávanie domácich politických rozdielov v pohľadoch na bezpečnostné aj ďalšie otázky. „Budem sa snažiť, aby sme domáce rozdiely v pohľade na bezpečnostné aj ďalšie otázky vedeli prekonávať. Aby sme sa stretávali, rokovali, hľadali kompromis. V záujme celej krajiny,“ konštatoval.
Prezident zdôraznil nevyhnutnosť reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia. Nové aliancie a koncepty spolupráce dnes podľa neho vznikajú na základe dôvery a aktuálnej potreby.
„V takejto dobe nestačí len reagovať alebo sa prizerať. Musíme vedieť, kam chceme patriť. Som bytostne presvedčený, že je v životnom záujme našej krajiny byť aktívnou súčasťou tých zoskupení, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti, o budúcej podobe Európy i transatlantickom priestore,“ pokračoval.
Ak Česko nebude súčasťou takých koalícií, príde podľa Pavla o príležitosti. „Preskupovanie sveta totiž nie je len otázkou zahraničnej politiky alebo obrany a bezpečnosti. Je to otázkou budúcej prosperity našej krajiny. Či už ide o obranný priemysel, nové technológie, energetiku alebo obchod,“ priblížil.
Prosperita dnes nie je oddeliteľná od otázok bezpečnosti. Krajiny, ktoré sú považované za spoľahlivých spojencov, sú podľa českého prezidenta zároveň prirodzenými partnermi pre investície, priemyselnú spoluprácu aj technologické projekty.
Pavlovou prioritou preto bude posilňovanie spojeneckých väzieb najmú so susednými krajinami, ale aj štátmi v európskom a atlantickom priestore. „Nebudem zabúdať ani na krajiny, ktorých integrácia do Európy stále nie je dokončená. Krajiny západného Balkánu môžu naďalej počítať s českou podporou a som rád, že v tejto veci sa plne zhodujeme s vládou,“ dodal.
Premiér Andrej Babiš v pondelok na zahájení porady veľvyslancov vyhlásil, že ČR sa usiluje o rýchle rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Zároveň podporil prijatie štátov tohto regiónu do schengenského priestoru bez ohľadu na to, či budú členmi Únie. „Dávno sme mali mať v schengene krajiny západného Balkánu vrátane Srbska,“ spresnil.
Za posledný polrok boli vzťahy medzi Pavlom a Babišovou vládou vyostrené, pripomínajú Novinky.cz. Najvýznamnejší spor bol o vedenie českej delegácie na júlovom summite NATO v tureckej Ankare. Odcestovali tam nakoniec prezident aj premiér, hoci vláda pôvodne Pavla nezaradila do zoznamu českej delegácie.