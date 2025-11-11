< sekcia Zahraničie
Pavel: Nová vláda by mala spojencov uistiť, že ČR dodrží svoje záväzky
Autor TASR
Praha 11. novembra (TASR) - Českému prezidentovi Petrovi Pavlovi chýba v návrhu na programové vyhlásenie vznikajúcej vlády bezpečnostný a zahranično-politický kontext. Je podľa neho dôležité jasne uviesť, kto alebo čo ohrozuje českú bezpečnosť a prosperitu, a tiež uistiť spojencov, že ČR si bude naďalej plniť svoje záväzky, prípadne ako sa jej postoj voči EÚ a NATO zmení. Povedal to v utorok počas návštevy Karlovarského kraja. Verí, že predseda hnutia ANO Andrej Babiš, s ktorým sa stretne v stredu, sa nad niektorými jeho pripomienkami zamyslí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel zopakoval, že sa ako hlava štátu bude na napĺňaní programového vyhlásenia vlády podieľať minimálne v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky. „Chcel by som Andrejovi Babišovi povedať, že to programové vyhlásenie vlády prináša mnoho dobrých myšlienok predovšetkým v ekonomickej oblasti. Na druhej strane, čo mne - aspoň v tej úvodnej časti - chýba, je nejaký bezpečnostný a zahranično-politický kontext, pretože ČR nežije vo vzduchoprázdne,“ podotkol. Česko je podľa neho ovplyvňované nielen susednými krajinami, ale aj konfliktmi neďaleko jeho hraníc.
Podľa prezidenta je dôležité jednoznačne popísať, čo alebo kto je ohrozením bezpečnosti, prípadne budúcej prosperity Česka. Rovnako je tiež podľa jeho slov dôležité uviesť, že ČR je súčasťou EÚ a NATO, z čoho plynú nielen výhody, ale aj mnoho povinností a záväzkov. „A tie by sme mali jasne pomenovať a povedať, že si za nimi stojíme, lebo to je to, čo od novej vlády očakávajú naši spojenci - buď vyhlásenie o kontinuite, alebo aké budú zmeny,“ vysvetlil Pavel.
Dodal, že vláda sa síce svojím výkonom nezodpovedá prezidentovi, ale on sa za jej výkon čiastočne zodpovedný cíti, keďže ju bude menovať. Považuje preto za svoju povinnosť povedať Babišovi ako možnému budúcemu premiérovi svoj názor na pripravené programové vyhlásenie jeho budúceho kabinetu. „Verím, že si niektoré z pripomienok možno aspoň premyslí a možno aj niektoré veci do toho programového vyhlásenia doplní,“ povedal český prezident.
