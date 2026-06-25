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Pavel: O tom, na akú časť summitu pôjdem, rozhodnem ja
Slová Macinku o tom, že prezident sa pokúša o ústavný puč, podľa neho hraničia s poplašnou správou.
Autor TASR
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Praha 25. júna (TASR) - Ak je hlava štátu súčasťou nejakej delegácie, automaticky je podľa českého prezidenta Petra Pavla na jej čele. O tom, či sa zúčastní na akejkoľvek časti blížiaceho sa summitu NATO v Ankare, si preto podľa svojich slov rozhodne sám. Vo štvrtok tak reagoval na slová českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku, že o úlohe prezidenta na summite rozhodne budúci týždeň vláda, no určite ho nepošle na neformálnu večeru, kam chcel Pavel ísť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Pán minister evidentne znovu nepochopil deľbu rolí a funkcií v tomto štáte. Je potrebné jasne povedať, že ak je prezident v akejkoľvek delegácii, je automaticky vedúcim tejto delegácie. O tom, či sa zúčastní na ktorejkoľvek časti summitu, teda neformálnej večeri alebo hlavnom rokovaní, rozhodne prezident, nie vláda, nie minister zahraničných vecí,“ vyhlásil Pavel.
Slová Macinku o tom, že prezident sa pokúša o ústavný puč, podľa neho hraničia s poplašnou správou. „Veľmi silné slová od človeka, ktorý je súčasťou vlády. Sú na hranici šírenia poplašnej správy a myslím si, že každý politik, ktorý má len trochu zodpovednosti k svojej krajine a jej reputácii v zahraničí, by mal takéto slová veľmi zvažovať,“ zdôraznil. O kompromis s vládou sa podľa svojich slov pokúšal šesť mesiacov. Na jeho návrhy však nereagovala, preto údajne nemal inú možnosť, než podať kompetenčnú žalobu.
Premiér ČR Andrej Babiš potvrdil, že Macinka odošle žiadosť o rozšírenie akreditácie ešte vo štvrtok. Celú situáciu však považuje za zbytočnú. „Mrzí ma, že sa pán prezident nedrží predvolebných sľubov. Hovoril, že bude spájať spoločnosť, že bude moderovať konflikty, pritom teraz sám vyvoláva túto situáciu, ktorá je úplne zbytočná. Poškodí to našu povesť v zahraničí,“ obáva sa premiér.
Macinka aj vo štvrtok zopakoval, že kroky súdu boli podľa neho nezvykle rýchle. „Tým ultrarýchlym rozhodnutím, ktoré bol Ústavný súd schopný absolútne výnimočne urobiť - najrýchlejší súd v histórii vesmíru - tak by som sa nečudoval, ak by časť verejnosti stratila časť dôvery k Ústavnému súdu a justičnému systému. Sú ľudia, ktorí na rozhodnutie čakajú roky, ale potom je možné si večer niečo objednať a ráno to mať v AlzaBoxe,“ komentoval situáciu šéf českej diplomacie.
Súd však v spore zatiaľ nerozhodol. Jeho predseda Josef Baxa v stredu avizoval, že to bude trvať niekoľko mesiacov. V súčasnosti platné predbežné opatrenie prezidentovi len jednorazovo umožní zúčastniť sa na tejto zahraničnej ceste. Konečné rozhodnutie v spore týkajúce sa zastupovania ČR na summitoch NATO vo všeobecnosti súd ešte len vydá. Baxa podotkol, že vydaním predbežného opatrenia súd nepredpokladá konečné rozhodnutie v tejto veci.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Pán minister evidentne znovu nepochopil deľbu rolí a funkcií v tomto štáte. Je potrebné jasne povedať, že ak je prezident v akejkoľvek delegácii, je automaticky vedúcim tejto delegácie. O tom, či sa zúčastní na ktorejkoľvek časti summitu, teda neformálnej večeri alebo hlavnom rokovaní, rozhodne prezident, nie vláda, nie minister zahraničných vecí,“ vyhlásil Pavel.
Slová Macinku o tom, že prezident sa pokúša o ústavný puč, podľa neho hraničia s poplašnou správou. „Veľmi silné slová od človeka, ktorý je súčasťou vlády. Sú na hranici šírenia poplašnej správy a myslím si, že každý politik, ktorý má len trochu zodpovednosti k svojej krajine a jej reputácii v zahraničí, by mal takéto slová veľmi zvažovať,“ zdôraznil. O kompromis s vládou sa podľa svojich slov pokúšal šesť mesiacov. Na jeho návrhy však nereagovala, preto údajne nemal inú možnosť, než podať kompetenčnú žalobu.
Premiér ČR Andrej Babiš potvrdil, že Macinka odošle žiadosť o rozšírenie akreditácie ešte vo štvrtok. Celú situáciu však považuje za zbytočnú. „Mrzí ma, že sa pán prezident nedrží predvolebných sľubov. Hovoril, že bude spájať spoločnosť, že bude moderovať konflikty, pritom teraz sám vyvoláva túto situáciu, ktorá je úplne zbytočná. Poškodí to našu povesť v zahraničí,“ obáva sa premiér.
Macinka aj vo štvrtok zopakoval, že kroky súdu boli podľa neho nezvykle rýchle. „Tým ultrarýchlym rozhodnutím, ktoré bol Ústavný súd schopný absolútne výnimočne urobiť - najrýchlejší súd v histórii vesmíru - tak by som sa nečudoval, ak by časť verejnosti stratila časť dôvery k Ústavnému súdu a justičnému systému. Sú ľudia, ktorí na rozhodnutie čakajú roky, ale potom je možné si večer niečo objednať a ráno to mať v AlzaBoxe,“ komentoval situáciu šéf českej diplomacie.
Súd však v spore zatiaľ nerozhodol. Jeho predseda Josef Baxa v stredu avizoval, že to bude trvať niekoľko mesiacov. V súčasnosti platné predbežné opatrenie prezidentovi len jednorazovo umožní zúčastniť sa na tejto zahraničnej ceste. Konečné rozhodnutie v spore týkajúce sa zastupovania ČR na summitoch NATO vo všeobecnosti súd ešte len vydá. Baxa podotkol, že vydaním predbežného opatrenia súd nepredpokladá konečné rozhodnutie v tejto veci.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)