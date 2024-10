Pavel ocenil 56 osobností, vyznamenal aj pápeža Jána Pavla II.

Na snímke český prezident Petr Pavel (vľavo) počas pietneho aktu pri príležitosti Dňa vzniku samostatného československého štátu na Národnom pamätníku na Vítkove. Praha, 28. októbra 2024. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Praha 28. októbra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok pri príležitosti Dňa vzniku samostatného československého štátu ocenil 56 osobností. In memoriam vyznamenal napríklad pápeža Jána Pavla II., ocenenie si odniesli aj poľská režisérka Agnieszka Hollandová, speváci Petr Janda a Marie Rottrová či spisovateľ Pavel Kosatík, ktorý sa venuje dejinám Česka a Slovenska, informuje spravodajkyňa TASR.Pavel vo svojom prejave označil vznik samostatného štátu za. Zdôraznil, že na rozdiel od mnohých iných krajín žije Česko v historicky najdlhšom období slobody, pokoja a ekonomickej prosperity." vyhlásil bez uvedenia ďalších podrobností. Pokračoval, že. Apeloval, aby sa ČR nevydala podobnou cestou.Prezident ocenil, že pri septembrových povodniach v Česku sa občania zomkli a boli k sebe solidárni. Podľa vlastných slov ho však zaráža, že niektorí ľudia. Tým podľa neho oslabujú spoločnosť v čase kríz.Po prejave Pavel udelil štátne vyznamenania. Najvyšším štátnym vyznamenaním ČR je Rad Bieleho leva, ktorý má vojenskú a občiansku kategóriu, pričom každá z nich má päť tried. Pavel ho udelil štyrom osobnostiam. Rad Bieleho leva 1. triedy vojenskej skupiny prepožičal in memoriam legionárovi, československému armádnemu generálovi a ministrovi obrany londýnskej exilovej vlády Janovi Sergejovi Ingrovi, a to za vynikajúcu veliteľskú a bojovú činnosť. Ocenenie v rovnakej kategórii, avšak 2. skupiny, dostal in memoriam legionár, generál Československej armády a veliteľ vojenskej spravodajskej služby za druhej svetovej vojny František Moravec.Najvyššie ocenenie v občianskej skupine 3. triedy prezident prepožičal svetoznámej architektke a dizajnérke Eve Jiřičnej a in memoriam tiež choreografovi, tanečníkovi a fotografovi Jiřímu Kyliánovi - obom za vynikajúce zásluhy o štát v oblasti umenia a kultúry.Rad Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy český prezident in memoriam udelil pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý podľa prezidentskej kancelárie zohral mimoriadnu úlohu pri páde komunistických režimov v strednej a východnej Európe.vysvetlil šéf kancelárie Milan Vašina. Ocenenie na Pražskom hrade prevzal apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo.Medaily za zásluhy o štát v oblasti umenia prezident udelil napríklad hercom Ivanovi Trojanovi, Ondřejovi Vetchému či Daniele Kovářovej. Ocenenie dostal aj spevák a dlhoročný frontman skupiny Olympic Petr Janda, speváčka Marie Rottrová či režisérka Helena Třeštíková.Medailu za hrdinstvo Pavel in memoriam udelil mladému českému vojakovi, ktorý padol v boji na Ukrajine. Ocenená v tejto kategórii bola aj učiteľka ZŠ v Prahe, ktorá zachránila deti z triedy, kde krátko nato spadol strop, či pracovník autoservisu a vlakvedúci, ktorí pomohli evakuovať cestujúcich z horiaceho vlaku.Pavel tento rok vyberal z takmer 550 nominácií, čo je približne o 150 viac než vlani. Minulý rok nakoniec ocenil 62 osobností. Pavlov predchodca Miloš Zeman sa podobne ako vlani na ceremónii nezúčastnil. Na Pražský hrad však prišiel bývalý prezident Václav Klaus s manželkou a tiež vdova po exprezidentovi Václavovi Havlovi Dagmar. Zúčastnili sa aj najvyšší ústavní činitelia, poslanci, senátori, rektori a ďalší hostia.