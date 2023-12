Pavel: Odchádza výnimočná osobnosť moderných dejín

Praha 9. decembra (TASR) - S Karlom Schwarzenbergom odchádza veľká osobnosť moderných dejín, výnimočný politik, intelektuál aj obratný diplomat. Na poslednej rozlúčke s bývalým ministrom zahraničných vecí ČR, poslancom a senátorom to v sobotu povedal český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Odkaz Schwarzenberga vidí v dôraze na ľudskosť, láskavosť a vôľu na pochopenie človeka a tiež v zodpovednosti k českej krajine. Pavel vyzdvihol aj jeho schopnosť spájať a viesť dialóg. "Bol svorkou medzi tradíciou a otvorenosťou k novému bez predsudkov. Bol človekom, okolo ktorého sa schádzali ľudia všetkých generácií a mnohých názorov, a všetci uňho nachádzali pochopenie," zdôraznil Pavel.



Kňaz Tomáš Halík v kázni vyhlásil, že Schwarzenberg bol vychovávateľom súčasnej českej spoločnosti a verejného života. "Spájal v sebe to, čo sa mnohým zdalo ako nespojiteľné - prirodzenú noblesu aristokrata s hlbokou demokratickosťou a skutočnou ľudovosťou. Bol človekom, ktorý sa nad nikoho nepovyšoval," opísal zosnulého Halík.



Pripomenul, že rodina Schwarzenberga bola počas nacizmu aj komunizmu vystavená šikanám a krivdám a musela opustiť rodnú krajinu. Keď sa knieža po nežnej revolúcii vrátil do vlasti, pribudla mu podľa Halíka úloha šľachtiteľa nastupujúcej garnitúry. Reprezentoval skúsenosť, rozvážnosť či noblesu. "Na Karlovi mohli všetci vidieť, čo znamená slovo džentlmen," dodal.



Na poslednú rozlúčku s kniežaťom prišli na Pražský hrad i ďalšie šľachtické rodiny vrátane monackého kniežaťa Alberta, veľkovojvodu Henricha Luxemburského či lichtenštajnského princa. Prítomná bola aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Po skončení zádušnej omše vyniesla rakvu kniežaťa z katedrály hradná stráž, pričom zaznela Schwarzenbergova obľúbená pieseň "Narodil sa Kristus Pán". Následných 34 úderov zvonu pripomenulo 34 rokov slobodnej republiky.



Vozidlo s rakvou sa v sprievode policajných motoriek následne zastavilo pred Schwarzenberským palácom na Hradčanskom námestí a prešlo aj okolo Černínskeho paláca, sídla ministerstva zahraničných vecí, kde Schwarzenberg niekoľko rokov pôsobil ako šéf českej diplomacie. Neskôr rakvu prevezú na hrad Orlík v južných Čechách, kde bude uložená do rodinnej hrobky.



Neformálnou časťou rozlúčky bude akcia s názov "Karel žije dál", ktorá sa uskutoční v sobotu popoludní v pražskom paláci Lucerna na Václavskom námestí. Koncerty, premietania filmov či výstavy majú byť oslavou politikovho života.



Karel Schwarzenberg zomrel 12. novembra vo veku 85 rokov vo Viedni, kam ho previezli krátko predtým z Prahy.