Pavel po schôdzke s Fialom a Babišom: Sme zajedno, že hrozbou je Rusko

Praha 25. júna (TASR) - Najväčšou hrozbou súčasnosti pre ČR aj celú Európu je Rusko. Počas schôdzky na Pražskom hrade sa na tom podľa českého prezidenta Petra Pavla zhodli s českým premiérom Petrom Fialom, predsedom opozičného hnutia ANO Andrejom Babišom a tieňovým premiérom hnutia Karlom Havlíčkom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Atmosféra bola do určitej miery iskrivá, to by som asi určite neskrýval," naznačil prezident. Aj napriek niektorým rozdielnym pohľadom však bola podľa neho debata konštruktívna a v hlavných princípoch došlo k zhode. Zástupcovia opozície ani vlády napríklad v žiadnom prípade nespochybňujú dlhodobú prozápadnú orientáciu ČR a pevné ukotvenie v EÚ a NATO, podotkol prezident.



"Zhodli sme sa na tom, že najväčšou hrozbou súčasnosti pre ČR aj Európu je jednoznačne Rusko so svojou agresívnou politikou," zdôraznil. Rovnaký pohľad mali podľa neho aj na nevyhnutnosť podporovať Ukrajinu v jej boji za obnovu suverenity a územnej celistvosti. "Zároveň sme sa zhodli na tom, že okrem podpory Ukrajiny je nutné paralelne viesť úsilie o mierové riešenie," dodal s tým, že zástupcovia hnutia ANO by v tom chceli postupovať aktívnejšie a rýchlejšie.



"Som rád, že aspoň v týchto základných bodoch nie je medzi hlavnou opozičnou stranou a vládou zásadný rozdiel," doplnil Pavel.



Naposledy sa Pavel, Fiala a Babiš na hrade stretli začiatkom júna minulého roka pred summitom NATO vo Vilniuse. Hovorili vtedy aj o obrannej dohode so Spojenými štátmi, o ktorej mali hlasovať poslanci. Pavel vtedy avizoval, že chce v schôdzkach pokračovať, v tomto formáte sa však uskutočnila len jedna.



Neskôr sa prezident pokúšal byť sprostredkovateľom koalície a opozície v téme dôchodkovej reformy. Tieto rokovania však zlyhali po tom, ako na ich pokračovanie hnutie ANO odmietlo prísť.























(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)