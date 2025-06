Pavel po summite: Žiadna krajina cieľ 5 percent explicitne neodmietla

Praha/Haag 25. júna (TASR) - Žiadna krajina na summite Severoatlantickej aliancie v Haagu podľa českého prezidenta nebola vyslovene proti dohodnutému zvyšovaniu výdavkov na päť percent HDP najneskôr v roku 2035. Reagoval tak na otázky o postoji Slovenska či Španielska, ktoré mali pred summitom určité výhrady. Zdôraznil, že najväčšou hrozbou pre Európu je Rusko a európske krajiny mu nemôžu dať šancu, aby sa pokúsilo otestovať jednotu Aliancie. Povedal to v stredu po skončení summitu, informuje spravodajkyňa TASR.



„Nikto explicitne neodmietol cieľ dosiahnuť päť percent v horizonte desiatich rokov. Niektorí, samozrejme, zdôraznili, že podstatnejší pohľad než päť percent je, čo sa za ne dosiahne,“ povedal Pavel. S tým, že samotná tabuľka s percentami nestačí, ale bude dôležité najmä napĺňanie obranných plánov Aliancie, súhlasí aj on.



Americký prezident Donald Trump ostatným lídrom podľa Pavla povedal, že nenájdu lepšieho a zodpovednejšieho spojenca než USA, a zdôraznil, že článok 5 naďalej platí. To, že na Európu vo zvýšení výdavkov na obranu tlačil, nie je podľa Pavla nič nové, robili to aj jeho predchodcovia, len miernejšie. Český prezident podotkol, že dlh, ktorý si európske krajiny zhromaždili, musia odstrániť.



Najväčšou hrozbou pre Európu je podľa Pavla Rusko, ktoré vie, v akom stave sú európske armády a Aliancia ako celok. „Ak nechceme vytvoriť situáciu, ktorú by ruské vedenie mohlo zneužiť na testovanie Aliancie a jej pripravenosti napríklad v Estónsku alebo inej krajine, potom musíme skutočne veľmi rýchlo robiť kroky, aby Rusku taká myšlienka ani nenapadla, lebo by si uvedomilo, že cena za také testovanie by bola príliš vysoká,“ vyhlásil Pavel.



Lídri hovorili aj o potrebe naďalej podporovať Ukrajinu. Jej budúcnosť bude podľa Pavla do značnej miery definovať, ako bude vyzerať bezpečnosť v celej Európe. „Kvalita a forma mieru, až raz bude dosiahnutý, bude mať dosť podstatný vplyv na bezpečnosť každého občana v Európe a toho sú si všetci vedomí,“ podotkol.



Český prezident dodal, že na utorkovej slávnostnej večeri sedel pri stole s holandským kráľom, americkým prezidentom, talianskou premiérkou, tureckým prezidentom a generálnym tajomníkom NATO. „Mali sme možnosť hovoriť o mnohých veciach, ktoré sa týkajú amerického pohľadu na zvyšovanie výdavkov na obranu, na ich postup v Iráne a ďalší postup, pokiaľ ide o zvyšovanie tlaku na Rusko. Myslím si, že to do určitej miery ovplyvnilo hladký priebeh dnešného plenárneho zasadnutia, lebo mnoho vecí sme si vysvetlili už pri včerajšej večeri,“ povedal Pavel.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)