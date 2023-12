Pavel počas pôsobenia vo funkcii povolil 20 Čechom bojovať na Ukrajine

Praha 29. decembra (TASR) - Prezident ČR Petr Pavel počas svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii povolil 20 Čechom bojovať v ukrajinskej armáde. Ďalších 56 žiadostí zamietol. TASR správu prevzala v piatok zo spravodajského servera Českého rozhlasu.



Pavel do úradu oficiálne nastúpil 9. marca. Od začiatku toho mesiaca požiadalo o povolenie bojovať v ukrajinskej armáde 76 Čechov. Prezident vyhovel 20 žiadostiam. Predchádzajúci prezident Miloš Zeman riešil 477 takýchto žiadostí a potrebné povolenie udelil 132 ľuďom.



Pre server iRozhlas.cz to s odvolaním sa na Vojenskú kanceláriu prezidenta ČR potvrdil hovorca tlačového odboru Pražského hradu Petr Fučík. Záujem zapojiť sa do obrany Ukrajiny v druhom roku trvania vojny rýchlo upadol, komentuje server.



Službu v ozbrojených silách cudzích krajín Čechom zakazuje zákon a na udelenie zákonného povolenia je potrebný súhlas prezidenta. V opačnom prípade hrozí trestné stíhanie. Výnimku majú ľudia s dvojakým občianstvom alebo osoby, ktoré by chceli slúžiť v armáde niektorej z členských krajín NATO.



Počet Čechov, ktorí na Ukrajinu skutočne odcestovali, a ani počty tých, ktorí tak urobili bez udelenia výnimky, nie sú známe.