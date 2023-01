Pavel: Podľa Babiša som neskúsený, tento výsledok však nie je zlý

Praha 14. januára (TASR) - Na to, že podľa Andreja Babiša nemám skúsenosti s politikou, tento výsledok nie je zlý. Vo svojom volebnom štábe to povedal kandidát na českého prezidenta Petr Pavel po tom, čo po spočítavaní 99 percent hlasov v sobotu podvečer tesne predstihol českého expremiéra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel vyhlásil, že v kampani pred druhým kolom sa chce zamerať na ľudí, ktorí sú zo súčasnej spoločenskej situácie nešťastní a dopadajú na nich krízy. "Cesta z ich frustrácie nevedie smerom k Andrejovi Babišovi," povedal Pavel.



"Nepoľavte a príďte aj v druhom kole, pokiaľ možno ešte vo väčšom počte," vyzval voličov bývalý náčelník Generálneho štábu Armády ČR.



Pavel sa poďakoval svojim súperom Danuši Nerudovej, Pavlovi Fischerovi a Markovi Hilšerovi, ktorí mu už stihli vyjadriť podporu. Nerudová a Fischer avizovali, že prídu do volebného štábu postupujúceho kandidáta v pražskom Starom Meste. Pavel s nimi chce rokovať o forme politickej podpory pred druhým kolom volieb.



