Pavel: Podľahnúť falošným prorokom je nebezpečné

Praha 14. októbra (TASR) - Ak spoločnosť podľahne "falošným prorokom", ktorí ponúkajú jednoduché riešenia, môže to byť podľa českého prezidenta Petra Pavla veľmi nebezpečné. Na ochranu demokracie sú podľa neho potrebné silné inštitúcie a vládny sektor a tiež spolupráca demokratických krajín po celom svete. Povedal to v pondelok na 28. ročníku konferencie Forum 2000 v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



Frustrovaní ľudia, ktorí sa musia vyrovnať s neistotou, pociťujú zvyšujúce sa náklady na život či negatívne efekty migrácie sú podľa Pavla ideálnou pôdou na polarizáciu spoločnosti. Pripomenul tiež čoraz viac šíriace sa "alternatívne pravdy", ktoré často krát spochybňujú to, čo je vedecky dokázané. "To všetko podkopáva súdržnosť našich spoločností. Bohužiaľ, všetko to slúži našim protivníkom, ktorých jediným cieľom je zničiť dôveru našich spoluobčanov v demokratické inštitúcie a tak oslabiť demokratický štát," povedal český prezident a s tým, že ani tie najsilnejšie demokracie nie sú proti tejto hrozbe imúnne.



"Demokracia je úzko spojená s mierom, stabilitou a prosperitou. Náš vlastný príbeh to dokazuje. Ak podľahneme falošným prorokom, ktorí ponúkajú jednoduché riešenia, môže to byť veľmi nebezpečné. Dnes, s tým, ako rastú hybridné hrozby, sú naše demokracie stále zraniteľnejšie a krehkejšie," zdôraznil Pavel a dodal, že pred týmito hrozbami nemôžu krajiny zatvárať oči.



Podľa neho je nutné postaviť sa tým, ktorí sa na medzinárodnej úrovni snažia podkopať súčasný svetový poriadok. "Chrániť demokraciu nie je ľahká úloha. Sú potrebné silné inštitúcie, silný vládny sektor, ale aj spolupráca po celom svete, ktorá vychádza zo spoločných cieľov a vzájomnej dôvery," povedal prezident ČR. Podotkol, že demokratické štáty stále nevyužívajú tento potenciál naplno, na rozdiel od ich nepriateľov, ktorí dokázali svoje záujmy proti nim zladiť oveľa efektívnejšie.



Hosťom tohtoročnej konferencie Forum 2000, ktorá sa koná od nedele (13.10.) do utorka, je okrem českých politikov aj popredný predstaviteľ ruskej opozície Vladimir Kara-Murza, bývalá tajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen či bývalý poľský prezident a vodca odborového hnutia Solidarita Lech Walesa. Hlavnou témou je odhodlaná a odolná demokracia, čo zahŕňa aj diskusie o dezinformačných kampaniach, populizme či úlohe nezávislých médií v upadajúcich demokraciách.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)