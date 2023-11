Pavel podpísal konsolidačný balíček, ktorým chcú ozdraviť financie

Praha 22. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel podpísal takzvaný konsolidačný balíček, ktorým chce vláda Petra Fialu znížiť deficit štátneho rozpočtu a ozdraviť verejné financie. V stredu to oznámil Pražský hrad. Budúci rok by opatrenia mali štátu ušetriť približne 97 miliárd korún (takmer štyri miliardy eur), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česi za posledný rok podľa Pavla zaplatili zo svojich daní 70 miliárd korún na zaplatenie úrokov a obsluhu štátneho dlhu. "Ak nič neurobíme, táto čiastka bude naďalej rásť a budeme tak zadlžovať naše deti a vnukov. A práve pre neudržateľné tempo zadlžovania ČR som sa rozhodol dnes podpísať balíček vládnych opatrení, ktoré nás majú priblížiť k stabilizácii verejných financií a k znižovaniu štátneho dlhu," vysvetlil dôvody svojho podpisu prezident. Neschválenie balíčka by podľa neho znamenalo neurobiť pre zníženie dlhu vôbec nič.



"Som rada, že prezident nepodľahol tlaku populistickej opozície a odborov," reagovala na Pavlov podpis šéfka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. Podľa nej je balíček nevyhnutné minimum, vďaka ktorému sa zlacní fungovanie štátu a zároveň sa zachová investičná aktivita.



Opozičné hnutie ANO balíček od začiatku kritizuje s tým, že ide len o daňové zmeny, ktoré budú mať zásadný vplyv na ľudí aj podnikateľov. Už vopred avizovalo, že ak prezident balíček podpíše, obráti sa zrejme na Ústavný súd. Hnutie to zatiaľ nepotvrdilo.



Balík opatrení mení 63 zákonov, a to najmä v daňovej oblasti. Najviac peňazí chce vláda získať vďaka zvýšeniu dane z príjmov firiem z 19 na 21 percent. Zásadnou je aj zmena DPH. Namiesto doterajších troch sadzieb majú byť len dve, a to 12 a 21 percent. V nižšej budú okrem iného potraviny, noviny a časopisy, platby za vodné a stočné či zdravotnícke pomôcky. Knihy by od DPH mali byť oslobodené úplne. Vo vyššej sadzbe však bude dojčenská voda, plienky či menštruačné pomôcky.



Zvýšiť sa majú aj spotrebné dane, najmä takzvané dane z nerestí. Drahší preto bude alkohol, cigarety či hazardné hry. Súčasťou konsolidačného balíčka je aj zvýšenie odvodov osôb samostatne zárobkovo činných (OSVČ). Znovu tiež zavádza nemocenské poistenie pre zamestnancov.



Ruší tiež niektoré daňové výnimky, napríklad zníženie zľavy na manželku, zrušenie takzvaného škôlkovného či zľavy na študenta. Po tlaku najmä odborov sa však koalícia rozhodla zachovať daňové zvýhodnenie zamestnaneckých benefitov, ktoré chcela úplne zrušiť. V rámci kompromisu je však obmedzenie do výšky polovice priemernej mzdy v predchádzajúcom období.