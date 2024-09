Pavel: Podpora Izraela by sa nemala skončiť napriek krokom Netanjahua

Praha/New York 23. septembra (TASR) - To, čo aktuálne robí Izrael, je podľa českého prezidenta Petra Pavla predovšetkým sebaobrana. Hoci sa niektoré kroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua môžu zdať sporné, nemalo by to ovplyvniť vzťah ČR a Izraela. Povedal to počas pracovnej cesty v New Yorku, kde sa zúčastňuje na 79. Valnom zhromaždení OSN, informuje spravodajkyňa TASR.



Na otázku, či Česko neprehodnotí svoj postoj voči Izraelu, prípadne jeho podpore, reagoval Pavel slovami, že na to je nutné vyhodnotiť si fakty. "Fakty sú také, že to, čo robí Izrael, je predovšetkým sebaobrana. Pretože ak ste vystavený útokom, ktoré sú trvalé – a to ako zo strany Hamasu, tak Hizballáhu a tiež Iránskych revolučných gárd - nezostane vám nič iné, než sa brániť a tie spôsoby obrany môžu byť rôzne," povedal český prezident.



Útok, ktorý môže byť podľa Pavla mnohými vnímaný ako jednostranný izraelský útok proti južnému Libanonu, vychádzal podľa jeho slov z jasných spravodajských informácií, na čo sa Hizballáh chystá. "Vyradiť odpaľovacie zariadenia ešte predtým, než vystrelia stovky rakiet na Izrael, je určite rozumnejšie, než riešiť potom dopady rakiet a následné straty na izraelskej strane," myslí si Pavel.



Ak by Česko hodnotilo kroky Netanjahuovej vlády, nemalo by to podľa neho zamieňať za vzťah ČR k Izraelu a k jeho dlhodobej podpore. "Môžeme mať rôzny pohľad na to, čo Benjamin Netanjahu robí, ale nemali by sme na základe niektorých krokov, ktoré nám môžu pripadať ako sporné, odsudzovať alebo ukončovať podporu celému Izraelu," dodal.



Situácia na izraelsko-libanonských hraniciach v posledných dňoch eskaluje a medzi krajinami dochádza k silnejúcim prestrelkám. Členovia Hizballáhu boli minulý týždeň cieľom sofistikovaného útoku, pri ktorom explodovali ich komunikačné zariadenia - pejdžre a vysielačky. Zomrelo najmenej 37 ľudí a zranenia utrpelo viac ako 3000 osôb. Ofenzíva z Libanonu prišla po piatkovom izraelskom nálete v Bejrúte, pri ktorom zahynulo najmenej 45 ľudí vrátane dvoch vysokopostavených členov libanonského hnutia Hizballáh a tiež žien a detí.



