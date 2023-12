Pavel: Podpora Ukrajiny sa stáva pre niektorých iritujúcim faktorom

Praha 7. decembra (TASR) - Podpora Ukrajiny sa podľa českého prezidenta Petra Pavla stáva pre niektorých občanov či "nezodpovedných politikov" iritujúcim faktorom. Je však motivovaná agresívnym správaním Ruska a Česku podľa neho nezostáva nič iné, než v tejto podpore naďalej pokračovať.



Vo štvrtok sa na tom podľa prezidenta zhodli všetci českí najvyšší ústavní činitelia spolu s ministrom zahraničných vecí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ak nechceme dopustiť stav, že Rusko sa bude cítiť v pozícii, kde bude mať právo rozhodovať o tom, kto môže alebo nemôže byť členom nejakej organizácie, prípadne, akú zahraničnú politiku by mal viesť, tak nám nezostáva nič iné, než Ukrajinu podporovať," povedal Pavel.



Politici sa na stretnutí podľa jeho slov zhodli na ďalšom pokračovaní pomoci v záujme toho, aby Ukrajina dosiahla maximum zo svojich cieľov.



"My by sme si mali neustále opakovať, že naša podpora Ukrajine je predovšetkým motivovaná tým, z čoho máme úplne oprávnené obavy, a to je agresívne Rusko, ktoré nebude rešpektovať medzinárodný právny poriadok," pripomenul a dodal, že dôležité je, aby to rovnako vnímali aj Spojené štáty či EÚ ako celok.



Podľa premiéra Petra Fialu znamená pomoc Ukrajine podporu českej a európskej bezpečnosti a stability a mieru vo svete. Ak by skončila, výsledkom by podľa neho pravdepodobne bolo, že Rusko by sa ocitlo na hraniciach so SR. "To žiaden rozumný človek nemôže pripustiť. Tým, že pomáhame Ukrajine, bránime ruskej agresívnej politike. Kto tomu nerozumie, nech si spomenie na Krym," zdôraznil Fiala.



Politika "zatvárania očí" podľa neho len umožňuje agresívnu imperiálnu politiku Ruska, ktorá je pre celý svet nebezpečná. "Preto má pomoc Ukrajine zmysel a je aj v našom záujme," dodal s tým, že kľúčová je pomoc USA a EÚ ako celku.



Pavel vo funkcii prezidenta opätovne zaviedol pravidelné schôdzky najvyšších ústavných činiteľov, na ktorých diskutujú o otázkach týkajúcich sa zahraničnej politiky. Ďalšie stretnutie v tomto formáte by sa podľa prezidenta malo uskutočniť na jar budúceho roka.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)