Pavel pôjde do Poľska dva dni po návrate zo Slovenska

Praha 10. marca (TASR) - Nový český prezident Petr Pavel navštívi na budúci týždeň Poľsko. Návšteva sa uskutoční vo štvrtok a v piatok (16. a 17. marca), krátko po dvojdňovej návšteve Slovenska, ktorá sa začína v pondelok a bude jeho prvou zahraničnou cestou vo funkcii. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na piatkové oznámenie Pražského hradu.



"Prezident republiky Petr Pavel a pani Eva Pavlová prijali pozvanie poľského prezidenta Andrzeja Dudu a v dňoch 16. a 17. marca pôjdu na oficiálnu návštevu Poľskej republiky," oznámila prezidentská kancelária s tým, že program návštevy zverejní na budúci týždeň.



Pavel sa ako zvolený prezident s Dudom už neformálne stretol na februárovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Pavlov súper v druhom kole prezidentských volieb Andrej Babiš v predvolebnej debate v Českej televízii povedal, že v prípade napadnutia Poľska či pobaltských krajín by im nevyslal na pomoc vojenské jednotky. Pavel už vtedy na to reagoval, že ak bude zvolený, navštívi Poľsko ako druhú krajinu po Slovensku.



Ešte v priebehu marca by chcel podľa vlastných vyjadrení navštíviť aj najväčšieho suseda Českej republiky – Nemecko.



V rozhovore pre Českú televíziu niekoľko hodín po svojej štvrtkovej inaugurácii Pavel uviedol, že v najbližších dňoch uskutoční telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby sa dohodli na dátume návštevy Ukrajiny. Predbežne vraj počíta s aprílovým termínom. Už dávnejšie povedal, že by tam chcel ísť spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.