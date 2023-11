Pavel: Pomoc Ukrajine je rovnako dôležitá ako starosť o ceny energií

Rím/Praha 28. novembra (TASR) - Pokračovanie pomoci Ukrajine vrátane vojenskej je podľa českého prezidenta Petra Pavla z dlhodobého horizontu rovnako dôležité ako starosť o ceny energií, tovarov či o infláciu v ČR. Nestabilita na východ od českých hraníc by krajinu podľa neho mohla ohroziť viac než terajšie vysoké ceny. Povedal to v utorok po rokovaní s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou na svojej prvej oficiálnej návšteve Ríma, informuje spravodajkyňa TASR.



Český prezident vyzdvihol, že Taliansko zastáva v otázke nutnosti pokračovať v podpore Kyjeva rovnaký názor ako ČR. "To znamená, že budeme podporovať Ukrajinu nielen finančne, ale aj materiálne vrátane zbraní, pretože zastávame názor, že neúspech Ukrajiny bude neúspechom nás všetkých," povedal Pavel.



Taliansky prezident podľa agentúry ANSA na rokovaní s Pavlom uviedol, že solidarita s Kyjevom nevylučuje hľadanie ciest dialógu a mieru, ktorého podmienky však musia vyhovovať predovšetkým Ukrajine.



Témou diskusie českého prezidenta s talianskymi predstaviteľmi bola aj migrácia. Podľa Pavla je dôležité prispieť k ochrane vonkajších hraníc EÚ či lepšej readmisnej azylovej politike. Zdôraznil tiež potrebu spoločného európskeho postupu.



Prílev migrantov sa bude podľa neho opakovať aj v budúcnosti. "Svet nebude stabilnejší, vplyv klimatickej zmeny bude podnecovať ďalšie migračné vlny a my musíme nájsť spoločnú európsku politiku na riešenie týchto problémov a musíme byť pripravení konkrétne pomáhať," vyhlásil. Pomoc by podľa jeho slov mala byť nielen finančná, ale napríklad aj v podobe poskytnutia logistického zázemia pre záchytné miesta, a to najlepšie v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú.





