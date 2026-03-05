< sekcia Zahraničie
Pavel: Poslanecká imunita by mala byť obmedzená na výroky v snemovni
Nemala by byť ponímaná širšie, povedal.
Autor TASR
Praha 5. marca (TASR) - Poslanecká imunita by sa podľa českého prezidenta Petra Pavla mala vzťahovať len na výroky zákonodarcov v Poslaneckej snemovni a nemala by byť ponímaná širšie. Povedal to vo štvrtok pri príchode na bezpečnostnú konferenciu na Pražskom hrade v súvislosti s mimoriadnou schôdzou parlamentu, na ktorej budú poslanci hlasovať, či premiéra Andreja Babiša a predsedu dolnej komory Tomia Okamuru vydajú na trestné stíhanie v ich kauzách, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V snemovni zatiaľ pokračuje rozprava, kde sa postupne pri rečníckom pulte vystriedali predsedovia opozičných strán. Šéf hnutia STAN Vít Rakušan podotkol, že otázka nevydania Babiša a Okamuru je podstatou súčasnej vládnej koalície, ktorá vďaka tomu drží pokope. „Populisti radi kričia, že sú jedni z nás, a kritizujú privilégiá elít. Keď sa ale dostanú k moci, využijú ich bez mihnutia oka. Andrej Babiš a Tomio Okamura sa dnes pred spravodlivosťou schovajú za poslaneckú imunitu,“ podotkol Rakušan.
Predseda ODS Martin Kupka považuje hlasovanie o vydaní oboch politikov na trestné stíhanie za jedno z najvážnejších hlasovaní v tomto volebnom období - ešte vážnejšie, ako bolo hlasovanie o vyslovení dôvery vláde. „Teraz ide zároveň o dôveru verejnosti v český právny poriadok a politický systém. Ide o to, či sa máme stať banánovou republikou alebo či tu platí právny štát, kde pravidlá a zákony fungujú pre všetkých rovnako,“ zdôraznil Kupka.
Šéf KDU-ČSL Marek Výborný poukázal na rozpor medzi súčasnou Babišovou snahou o nevydanie a kódexom hnutia ANO, ktorý si priniesol k rečníckemu pultu. Citoval z neho, že reprezentanti hnutia nebudú využívať imunitu ako ochranu pred stíhaním. „Majiteľ hnutia porušuje kódex, ktorý si sám vymyslel a jeho členovia s tým nemajú absolútne žiadny problém. Naopak, svojho šéfa bez váhania podržia, aby nebol vydaný na trestné stíhanie. Toto je skutočne výsmech všetkým ľuďom v našej krajine,“ dodal predseda ľudovcov.
Opozičné strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL aj hnutie STAN podľa servera iDNES.cz podporujú, aby hlasovanie o vydaní oboch politikov bolo verejné. Piráti ako jediní z opozície sú za to, aby bolo hlasovanie tajné. Chceli by tým podľa ich slov dať šancu všetkým poslancom, aby sa mohli rozhodnúť podľa toho, čo si skutočne myslia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
