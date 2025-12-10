< sekcia Zahraničie
Pavel postoj k Turkovi nezmenil, na výhradách k nemu trvá
Pražský hrad v utorok oznámil, že prezident Babišovu vládu vymenuje budúci týždeň v pondelok.
Autor TASR
Praha 10. decembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel trvá na svojich výhradách voči tomu, aby sa čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal členom novej českej vlády. Zdôraznil, že jeho pohľad je dlhodobý a len ťažko by ho mohlo niečo zmeniť. Napriek tomu chce dať Turkovi príležitosť, aby sa obhájil a ak o schôdzku požiada, Pavel ho prijme. Povedal to v stredu počas návštevy Libereckého kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dám mu určite možnosť, aby mi povedal, čo má na srdci, vypočujem ho. Avšak moje výhrady voči nemu nie sú momentálneho alebo osobného charakteru, ale sú dlhodobé. Mám skutočne pomerne veľký problém s tým, ako Filip Turek dlhodobo až k dnešku pristupuje k faktom, právu a pravidlám a viem si len ťažko predstaviť, že by čokoľvek mohlo tento môj dlhodobý pohľad zmeniť. Napriek tomu mu chcem dať príležitosť, aby mal možnosť sa obhájiť,“ povedal Pavel. Kedy sa stretnú, bude podľa prezidenta záležať od Turkovho zdravotného stavu a toho, kedy o schôdzku požiada.
Strany budúcej vlády chceli na základe ich dohody nominovať Turka do čela rezortu životného prostredia. V pondelok sa mal vtedy ešte neoficiálny kandidát na tento post s prezidentom stretnúť. Zo schôdzky sa však ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, je hospitalizovaný v nemocnici pre vyskočenú platničku. Nový český premiér Andrej Babiš však v utorok nakoniec Pavlovi priniesol oficiálny návrh na členov svojej vlády, kde Turkovo meno nebolo. Podľa Motoristov je to len preto, aby sa vznik novej vlády nezdržiaval. Predseda strany Petr Macinka, ktorý by mal rezort dočasne riadiť, zdôraznil, že náhradu za Turka nehľadajú a on sám mu chce ministerstvo len „postrážiť“.
