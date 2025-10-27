< sekcia Zahraničie
Pavel poveril Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády
Pavel tento krok urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 27. októbra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády. Oznámila to Kancelária prezidenta republiky (KPR) niekoľko hodín po schôdzke politikov na Pražskom hrade. Pavel tento krok podľa KPR urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne, postojov jednotlivých parlamentných strán a priebehu doterajších rokovaní, o ktorom ho Babiš v pondelok informoval, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavlova kancelária uviedla, že Babiš prezidentovi personálne obsadenie pravdepodobnej budúcej českej vlády zatiaľ nepredstavil, ale zmienil niektoré mená, o ktorých politické strany diskutujú. „Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky,“ zdôraznil Pražský hrad vo vyhlásení.
Dodal, že šéf ANO Pavla oboznámil s aktuálnym stavom rokovaní o koaličnej zmluve a programovom vyhlásení vlády a sľúbil, že texty oboch dokumentov prezidentovi poskytne v druhej polovici týždňa. „Prezident je následne pripravený rokovať a nominantami politických strán na členov vlády a podrobne diskutovať o ich prioritách a postojoch,“ uviedla KPR.
Termín ďalšieho stretnutia prezidenta s predsedom hnutia ANO bude podľa Hradu určený na základe potreby a podľa vývoja situácie. KPR vo vyhlásení podotkla, že záleží predovšetkým na Babišovi, kedy bude mať schválené základné dokumenty a personálne otázky so svojimi politickými partnermi.
Predseda hnutia ANO podľa KPR Pavla uistil, že riešenie svojho konfliktu záujmov predstaví verejne pred svojím prípadným vymenovaním do funkcie predsedu vlády.
Poverenie o zostavení vlády nie je formálnym krokom zakotveným v českej ústave, ide o zvyklosť. Babiš môže byť vymenovaný za premiéra až po ustanovujúcej schôdzi Poslaneckej snemovne, na ktorej končiaca vláda podá demisiu. Tú prezident zvolal na 3. novembra.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pavlova kancelária uviedla, že Babiš prezidentovi personálne obsadenie pravdepodobnej budúcej českej vlády zatiaľ nepredstavil, ale zmienil niektoré mená, o ktorých politické strany diskutujú. „Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky,“ zdôraznil Pražský hrad vo vyhlásení.
Dodal, že šéf ANO Pavla oboznámil s aktuálnym stavom rokovaní o koaličnej zmluve a programovom vyhlásení vlády a sľúbil, že texty oboch dokumentov prezidentovi poskytne v druhej polovici týždňa. „Prezident je následne pripravený rokovať a nominantami politických strán na členov vlády a podrobne diskutovať o ich prioritách a postojoch,“ uviedla KPR.
Termín ďalšieho stretnutia prezidenta s predsedom hnutia ANO bude podľa Hradu určený na základe potreby a podľa vývoja situácie. KPR vo vyhlásení podotkla, že záleží predovšetkým na Babišovi, kedy bude mať schválené základné dokumenty a personálne otázky so svojimi politickými partnermi.
Predseda hnutia ANO podľa KPR Pavla uistil, že riešenie svojho konfliktu záujmov predstaví verejne pred svojím prípadným vymenovaním do funkcie predsedu vlády.
Poverenie o zostavení vlády nie je formálnym krokom zakotveným v českej ústave, ide o zvyklosť. Babiš môže byť vymenovaný za premiéra až po ustanovujúcej schôdzi Poslaneckej snemovne, na ktorej končiaca vláda podá demisiu. Tú prezident zvolal na 3. novembra.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)