Pavel: Pred druhým kolom volieb sa nebudem meniť, budem sám sebou

Praha 14. januára (TASR) - Víťaz prvého kola českých prezidentských volieb Petr Pavel chce byť pred druhým kolom volieb o dva týždne sám sebou a nehodlá sa meniť, aby sa niekomu zapáčil. Vyhlásil to v sobotu večer na svojom volebnom štábe, z ktorého informuje pražská spravodajkyňa TASR.



"Myslím si, že ak sa budem držať svojho a budem ponúkať jasné riešenia, môže to voličov osloviť," povedal Pavel, za ktorým večer prišli aj jeho súperi Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer.



Spresnil, že s Nerudovou, ktorá skončila vo voľbách tretia, sa ešte stretne aj pondelok. "Zatiaľ sme sa nerozprávali o forme. Hovorili sme o vôli podporiť," vysvetlil večernú návštevu súperov v jeho štábe.



Ako dodal, z volebného výsledku má napriek svojmu pevnému výrazu radosť, ale zároveň si uvedomuje, čo ho ešte čaká.



Reagoval tiež na slová Andreja Babiša z jeho povolebnej tlačovej konferencie. Český expremiér, ktorý v prvom kole prezidentských volieb skončil tesne druhý, má podľa vlastných slov signály, že pred druhým kolom sa naňho chystá podraz od "spriaznených novinárov" Pavla, ktorí ho chcú spájať so sovietskou tajnou službou KGB.



Pavel na tieto obvinenia reagoval slovami, že Babiš toho už narozprával veľa a mnohé z toho nebola pravda. "Hoci prehral o tri desatiny (percenta), tak dnes stratil hlavu. Nielen obsah, ale aj forma jeho tlačovej konferencie dáva jasne tušiť, na čo sa asi máme pripraviť v tej druhej časti kampane," komentoval Babišovu reakciu na výsledky volieb.



"Ja som nikdy na nikoho žiadne kompro nepripravoval, nie je to môj štýl. A ak sa nejaké fakty na Andreja Babiša dajú použiť, tak sú to len tie fakty, ktoré sám zanechal na svojej ceste nielen počas budovania svojho obchodného impéria, ale tiež počas svojej politickej kariéry," doplnil Pavel.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)