Pavel: Komentovať Lavrova nemá zmysel

Praha 26. apríla (TASR) — Mnohé výroky ruských predstaviteľov za posledné roky boli buď priame lži, alebo prekrútené fakty či zavádzajúce informácie. Nemá preto zmysel komentovať slová ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Uviedol to v stredu český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správy servera Novinky.cz.



Lavrov kritizoval Pavla za to, že spochybnil záujem Číny o mier na Ukrajine.



Český prezident v rozhovore pre bruselský web Politico zverejnenom v utorok uviedol, že mier na Ukrajine v tejto chvíli nie je v záujme Číny, pretože vojna umožňuje Pekingu nútiť Rusko k ústupkom.



"Nemyslím si, že by Čína mala skutočný záujem vojnu v krátkom čase ukončiť," citoval server Politico slová Pavla. Peking podľa neho sleduje len vlastné záujmy.



"Je to výrok takého typu, ktorý nemá nič spoločné s pôsobením normálneho politického činiteľa," uviedol v reakcii šéf ruskej diplomacie.



"Práve z úst ministra zahraničných vecí Ruskej federácie, ktorá sa niekoľko posledných rokov nespráva ako normálny štát, to znie naozaj zaujímavo," reagoval na Lavrovovu kritiku Pavel. Jeho slová nechcel ďalej komentovať, za svojimi výrokmi o Číne si však stojí.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)