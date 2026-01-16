< sekcia Zahraničie
Pavel pricestoval do Kyjeva, stretne sa so Zelenským
Ukrajinské zdroje tvrdia, že v Kyjeve sa v piatok ráno ozývali výbuchy a primátor mesta Vitalij Kličko oznámil, že protivzdušná obrana zneškodňuje drony.
Autor TASR
Kyjev 16. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel v piatok pokračuje vo svojej tretej návšteve Ukrajiny v úrade hlavy štátu. Z mesta Ľvov vlakom pricestoval do Kyjeva, kde ho privítal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Pavel sa v ukrajinskom hlavnom meste stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským i ďalšími predstaviteľmi. TASR o tom informuje podľa správ portálu Novinky.cz a stanice ČT24.
Ukrajinské zdroje tvrdia, že v Kyjeve sa v piatok ráno ozývali výbuchy a primátor mesta Vitalij Kličko oznámil, že protivzdušná obrana zneškodňuje drony. Novinky poznamenali, že dosiaľ nie sú známe informácie o možných následkoch útokov.
O príchode Pavla do Kyjeva informoval aj Sybiha. „Tešíme sa na zmysluplné rokovania s prezidentom Zelenským, aby sme posunuli vpred naše strategické partnerstvo, obrannú spoluprácu a úsilie o mier,“ napísal na sieti X.
Pavel pricestoval na Ukrajinu vo štvrtok. V meste Ľvov na západe krajiny sa stretol s tamojšími predstaviteľmi a ministerkou pre záležitosti veteránov Natalijou Kalmykovovou. Ukrajinská strana podľa českého prezidenta vyjadrila vďaku za to, že sa nová vláda ČR pod vedením premiéra Andreja Babiša rozhodla pokračovať v muničnej iniciatíve.
V meste Vynnyky v Ľvovskej oblasti Pavel navštívil nemocnicu, na ktorej rekonštrukcii sa finančne podieľala ČR.
„Nemocničné výučbové triedy pre deti a špecializované rehabilitačné kliniky s protetickými centrami sa stali bežnou súčasťou miestneho zdravotníckeho systému,“ napísal Pavel na sieti X, kde zverejnil aj fotografie z návštevy spomínanej nemocnice. Objasnil, že ČR finančne prispela na rekonštrukciu oddelenia chirurgie a operačných sál vo Vynnykoch, kam v rámci programu MEDEVAC počas celého roka prichádzajú českí lekári.
Pavel zároveň poznamenal, že viac ako polovica vojnových veteránov sa po liečbe vracia späť na front.
Na obnove energetiky na Ukrajine sa - podľa príspevku Patra Pavla na sieti X - podieľajú české firmy špecializované na ťažbu zemného plynu, obnoviteľné energie, vykurovanie alebo ohrev vody. Poznamenal, že ide o „krásny príklad pomoci a ekonomickej spolupráce, ktoré idú ruka v ruke“. Česi v čase, keď sa „tma a zima stali formou nátlaku“, pôsobia nielen ako podnikatelia, ale predovšetkým ako partneri a spojenci, dodal Pavel.
