Pavel prijal na Pražskom hrade belgického kráľa

Praha 5. mája (TASR) - Belgický kráľ Filip zavítal do Česka. Naposledy ho navštívil pred 25 rokmi vtedajší kráľ Albert II. s manželkou Paolou v októbri 2000. Prezident Petr Pavel v pondelok kráľovi Filipovi udelil štátne vyznamenanie a v utorok spoločne navštívia Slávnosti slobody v Plzni. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.



Dvojdňová návšteva sa začala oficiálnou ceremóniou na Pražskom hrade s vojenskými poctami. Pri tejto príležitosti mu Pavel odovzdal vyznamenanie - Rad Bieleho leva občianskej skupiny I. triedy - za významný prínos v oblasti posilnenia priateľských vzťahov Belgicka a Česka, najmä posilnenia povedomia o spoločnom boji za slobodu.



Kráľ Filip je siedmym kráľom od vzniku belgickej monarchie v roku 1830. Vládne od 21. júla 2013, keď po 20 rokoch na tróne zo zdravotných dôvodov abdikoval jeho otec Albert II. Bývalý vládca do Česka pricestoval na tri dni v októbri 2000 a stretol sa s vtedajším prezidentom Václavom Havlom, jeho manželkou Dagmar a ďalšími predstaviteľmi krajiny. Išlo o prvého belgického kráľa, ktorý do Česka zavítal.



Filip v utorok spolu s Pavlom odcestuje do Plzne pri príležitosti osláv 80. výročia oslobodenia mesta americkou armádou. Slávnosti slobody sa konajú od 2. do 6. mája a ide o jedny z najväčších osláv konca druhej svetovej vojny v Európe. Kráľ sa zúčastní na pietnej ceremónii pri pamätníku „Díky, Ameriko!“ a stretne sa aj s vojnovými veteránmi a ich potomkami.



Budúci mesiac absolvuje návštevu Česka aj holandský kráľovský pár - kráľ Viliam Alexander a kráľovná Máxima.