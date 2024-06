Pavel prijal na Pražskom hrade Čaputovú na jej poslednej návšteve

Na snímke zľava partner slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, český prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva počas stretnutia na Pražskom hrade, kde prezidentka SR Zuzana Čaputová začala svoju poslednú zahraničnú návštevu vo funkcii. Praha, 12. júna 2024. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Praha 12. júna (TASR) - Český prezident Petr Pavel prijal na Pražskom hrade slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá v stredu do Prahy pricestovala na svoju poslednú zahraničnú cestu vo funkcii, informuje spravodajkyňa TASR.Po schôdzke s českým prezidentom politici vystúpia na spoločnej tlačovej konferencii. Čaputová potom zamieri do pražskej Botanickej záhrady, kde zasadí lipu ako národný strom SR v rámci projektu Korene osobností. Ako podotkla jej kancelária, zámerom projektu je prepojiť spoločenský odkaz významných osobností z rôznych oblastí s prírodným bohatstvom Zeme. Večer sa slovenská prezidentka zúčastní na divadelnom predstavení.Vo štvrtok prednesie prejav na 10. ročníku konferencie Prague European Summit, na ktorej si tiež prevezme ocenenie Vision for Europe. To sa od roku 2016 každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj európskych ideálov. V minulosti ocenenie dostal napríklad bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg či slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda.Pavel neskôr Čaputovej na Pražskom hrade udelí najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. Čaputová rovnako Pavla ocení najvyšším slovenským vyznamenaním - Radom Bieleho dvojkríža.Na záver rozlúčkovej návštevy sa na počesť slovenskej prezidentky uskutoční na Pražskom hrade slávnostný obed podávaný prezidentom ČR a prvou dámou. Zúčastnia sa na ňom osobnosti českého a slovenského politického a spoločenského života.