Pavel prijal na Pražskom hrade ruskú opozičnú aktivistku Navaľnú
Navaľná by tiež mala navštíviť Knižnicu Václava Havla, kde by s českým novinárom Ondřejom Kundrom mala hovoriť o knihe Patriot popisujúcej život a prácu jej manžela.
Autor TASR
Praha 26. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel prijal v utorok na Pražskom hrade vdovu po ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom, aktivistku Juliju Navaľnú. Pavel na sociálnej sieti X uviedol, že vďaka nej žije odkaz jej manžela naďalej, píše spravodajkyňa TASR.
„Julija Navaľná sa stala symbolom odporu proti režimu (Vladimira) Putina. Odkaz jej manžela Alexeja vďaka nej žije ďalej, a to napriek rizikám, ktoré si mnohí z nás dokážu len ťažko predstaviť. Bolo mi cťou ju dnes privítať na Pražskom hrade,“ uviedol český prezident.
Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.
Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Navaľná v septembri uviedla, že podľa výsledkov laboratórnych testov z dvoch západných krajín bol jej manžel otrávený.
