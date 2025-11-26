Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025
Pavel prijal na Pražskom hrade ruskú opozičnú aktivistku Navaľnú

Na archívnej snímke český prezident Peter Pavel. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Praha 26. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel prijal v utorok na Pražskom hrade vdovu po ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom, aktivistku Juliju Navaľnú. Pavel na sociálnej sieti X uviedol, že vďaka nej žije odkaz jej manžela naďalej, píše spravodajkyňa TASR.

Julija Navaľná sa stala symbolom odporu proti režimu (Vladimira) Putina. Odkaz jej manžela Alexeja vďaka nej žije ďalej, a to napriek rizikám, ktoré si mnohí z nás dokážu len ťažko predstaviť. Bolo mi cťou ju dnes privítať na Pražskom hrade,“ uviedol český prezident.

Navaľná by tiež mala navštíviť Knižnicu Václava Havla, kde by s českým novinárom Ondřejom Kundrom mala hovoriť o knihe Patriot popisujúcej život a prácu jej manžela.

Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.

Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Navaľná v septembri uviedla, že podľa výsledkov laboratórnych testov z dvoch západných krajín bol jej manžel otrávený.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
