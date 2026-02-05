< sekcia Zahraničie
Pavel prijal obete sexuálneho zneužívania v cirkvi z Česka a Slovenska
Zástupca obetí Ladislav Koubek označil stretnutie za srdečné a empatické, pričom vyzdvihol, že Pavla zaujímali príbehy jednotlivých ľudí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 5. februára (TASR) - Český prezident Petr Pavel prijal vo štvrtok na Pražskom hrade obete sexuálneho zneužívania v cirkvi vrátane obetí zo Slovenska. Ocenili záujem hlavy štátu, ľudský prístup a tiež jeho zámer zaoberať sa týmto problémom s novým pražským arcibiskupom Stanislavom Přibylom. Išlo o vôbec prvé prijatie týchto obetí českým prezidentom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zástupca obetí Ladislav Koubek označil stretnutie za srdečné a empatické, pričom vyzdvihol, že Pavla zaujímali príbehy jednotlivých ľudí. Podľa slov Koubeka im prezident hovoril o jeho nedávnej návšteve Vatikánu, kde s pápežom Levom XIV. diskutovali aj o téme zneužívania v cirkvi. Pavel im podľa Koubeka povedal, že sa zhodli na potrebe napredovať v tejto problematike aj v Česku. Dodal, že prezident im avizoval aj svoj zámer riešiť situáciu s novým pražským arcibiskupom.
„Oceňujeme vecný a ľudský prístup prezidenta Petra Pavla, ktorý sa ako prvý prezident v našich dejinách otvorene zastal obetí a pýtal sa na naše osudy aj pápeža Leva vo Vatikáne... Na stretnutí sa zúčastnili aj obete zo Slovenska, kde je situácia v cirkvi ešte horšia. Chceme im byť oporou na ich ceste za uznaním pravdy,“ citovala spoločné stanovisko jedna z obetí Jiřina Kočí. Ďalej uviedla, že trvajú na nezávislom vyšetrovaní prípadov zneužívania v českej cirkvi a požadujú, aby boli cirkevné archívy otvorené medzinárodným odborníkom.
Privítali tiež stanovisko prezidenta k zmluve Česka so Svätou stolicou určené Ústavnému súdu ČR, ktorý ju v súčasnosti preskúmava. Pavel v ňom uviedol, že zmluva ako celok narúša východiskové ústavné princípy ČR ako zvrchovaného, sekulárneho a republikánskeho štátu a že zavádza privilegované postavenie katolíckej cirkvi. „Zdieľame jeho obavy. Trváme na tom, že navrhované znenie zmluvy týkajúce sa spovedného tajomstva a jeho rozšírenia na pastoračných pracovníkov je legalizáciou mlčania o zločinoch na deťoch,“ dodala Kočí.
Pavel na sociálnych sieťach zverejnil zo stretnutia fotografiu, ku ktorej napísal, že rešpekt k ľudskej dôstojnosti a neprijateľnosť akejkoľvek formy násilia patria k základným hodnotám spoločnosti, a preto sa s obeťami stretol a vypočul si ich príbehy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zástupca obetí Ladislav Koubek označil stretnutie za srdečné a empatické, pričom vyzdvihol, že Pavla zaujímali príbehy jednotlivých ľudí. Podľa slov Koubeka im prezident hovoril o jeho nedávnej návšteve Vatikánu, kde s pápežom Levom XIV. diskutovali aj o téme zneužívania v cirkvi. Pavel im podľa Koubeka povedal, že sa zhodli na potrebe napredovať v tejto problematike aj v Česku. Dodal, že prezident im avizoval aj svoj zámer riešiť situáciu s novým pražským arcibiskupom.
„Oceňujeme vecný a ľudský prístup prezidenta Petra Pavla, ktorý sa ako prvý prezident v našich dejinách otvorene zastal obetí a pýtal sa na naše osudy aj pápeža Leva vo Vatikáne... Na stretnutí sa zúčastnili aj obete zo Slovenska, kde je situácia v cirkvi ešte horšia. Chceme im byť oporou na ich ceste za uznaním pravdy,“ citovala spoločné stanovisko jedna z obetí Jiřina Kočí. Ďalej uviedla, že trvajú na nezávislom vyšetrovaní prípadov zneužívania v českej cirkvi a požadujú, aby boli cirkevné archívy otvorené medzinárodným odborníkom.
Privítali tiež stanovisko prezidenta k zmluve Česka so Svätou stolicou určené Ústavnému súdu ČR, ktorý ju v súčasnosti preskúmava. Pavel v ňom uviedol, že zmluva ako celok narúša východiskové ústavné princípy ČR ako zvrchovaného, sekulárneho a republikánskeho štátu a že zavádza privilegované postavenie katolíckej cirkvi. „Zdieľame jeho obavy. Trváme na tom, že navrhované znenie zmluvy týkajúce sa spovedného tajomstva a jeho rozšírenia na pastoračných pracovníkov je legalizáciou mlčania o zločinoch na deťoch,“ dodala Kočí.
Pavel na sociálnych sieťach zverejnil zo stretnutia fotografiu, ku ktorej napísal, že rešpekt k ľudskej dôstojnosti a neprijateľnosť akejkoľvek formy násilia patria k základným hodnotám spoločnosti, a preto sa s obeťami stretol a vypočul si ich príbehy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)