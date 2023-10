Pavel prvýkrát rozdal vyznamenania, ocenenie udelil aj Štefánikovi

Praha 28. októbra (TASR) - Český prezident Petr Pavel udelil v sobotu prvýkrát od svojho nástupu do funkcie štátne vyznamenania. Najvyššie ocenenie dostal in memoriam aj slovenský diplomat, politik a vojenský letec generál Milan Rastislav Štefánik. Pavel pri príležitosti sviatku Dňa vzniku samostatného československého štátu ocenil celkom 62 osobností, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Už po 105. oslavujeme založenie našej republiky. Je pozoruhodné, akými zmenami si za tú dobu prešla," povedal Petr Pavel v úvode svojho prejavu s tým, že hoci je Česko už samostatné, stále sa za Československom obzerá a je pre neho inšpiráciou.



"Na minulosť by sme mali nazerať férovo a sebavedome. Často sa vraciame k našim historickým prehrám, k rokom 1938 či 1968. Sústreďme sa však na úspechy, na roky 1918, 1989 či na náš vstup do Európskej únie v roku 2004," povedal ďalej český prezident.



"Niekedy máme tendencie sa podceňovať, neveriť vo vlastné schopnosti a strácať nádej v budúcnosť. Rád by som zdôraznil, že máme veľa dôvodov na zdravé sebavedomie," dodal Pavel.



Najvyšším štátnym vyznamenaním ČR je Rad Bieleho leva 1. triedy, ktorý má vojenskú a občiansku kategóriu. Vojenský variant dostal aj Štefánik, a to za "vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky". Ocenenie vo Vladislavskej sále Pražského hradu prevzal Štefánikov prasynovec Peter Kaňka.



Rad Bieleho leva občianskej skupiny Pavel prepožičal bývalému predsedovi Českej vlády v rámci federácie Petrovi Pithartovi za "obzvlášť vynikajúce zásluhy o štát v oblasti politiky". Rovnaké ocenenie dostal aj bývalý predseda českého Ústavného súdu Pavel Rychetský a bývalý minister zahraničných vecí ČR Karel Schwarzenberg.



Rad Tomáša Garrigua Masaryka 1. triedy prezident prepožičal katolíckemu kňazovi, psychológovi a sociológovi Tomášovi Halíkovi za "vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv". Z osobností kultúrneho života rovnakým vyznamenaním ocenil speváčku a signatárku Charty 77 Martu Kubišovú.



Medailu Za zásluhy 1. stupňa Pavel udelil napríklad hercovi a od roku 1994 prezidentovi Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch Jiřímu Bartoškovi či hudobníkovi a spevákovi Vladimírovi Mišíkovi, ktorý bol perzekvovaný komunistickým režimom. Mišíka chcel vyznamenať ešte v roku 2013 aj exprezident Miloš Zeman, spevák však ocenenie odmietol.



Na slávnostnej ceremónii sa nezúčastnil Pavlov predchodca Miloš Zeman, hoci pozvanie dostal. Televízii CNN Prima News v stredu povedal, že pôjde na iné akcie spojené so sobotným štátnym sviatkom. Na Pražský hrad však dorazil exprezident Václav Klaus aj vdova po Václavovi Havlovi Dagmar. Rovnako sa na slávnosti zúčastnili všetci najvyšší ústavní činitelia, čo v minulosti nebolo bežné. Vlani Zeman predsedov oboch komôr parlamentu nepozval a mnohí členovia vlády či poslanci účasť odmietli.



Šéfka Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Jana Vohralíková uviedla, že nominácií na vyznamenania dostal Pražský hrad viac než 400. Bývalý český prezident Miloš Zeman vlani ocenil 78 ľudí, za obe funkčné obdobia vyznamenal takmer 400 osobností.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)