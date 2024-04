Pavel: Rómske obete nacizmu Česi dlho prehliadali

Praha/Lety 23. apríla (TASR) - Rómske obete nacistického režimu česká verejnosť dlho prehliadala. Vznikom Pamätníka holokaustu Rómov a Sintov pri juhočeskej obci Lety spláca Česko desaťročia trvajúci dlh voči obetiam aj preživším. Na otvorení pamätníka to v utorok povedal český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR.



"Aj dnes je potrebné si tieto tragické obdobia našich dejín pripomínať a brať si z nich poučenie. Sú varovaním, kam až dokáže ľudstvo zájsť a čoho sme my, ľudia, voči sebe navzájom schopní," povedal Pavel.



Verejnosť podľa neho existenciu rómskych obetí nacistického režimu prehliadala aj v dôsledku prístupu bývalého režimu. Pripomenul, že tam, kde počas druhej svetovej vojny stál protektorátny tzv. cigánsky tábor, postavili v 70. rokoch minulého storočia namiesto dôstojného pamätníka veľkokapacitnú prasaciu farmu.



Podľa českého premiéra Petra Fialu mal pamätník na mieste stáť už oveľa skôr. "Konečne si môžeme dôstojne pripomínať rómske obete hrozivej a nepochopiteľnej ideológie, ktorá v 30. a 40. rokoch zovrela Európu," uviedol a dodal, že hoci minulosť sa zmeniť nedá, je potrebné robiť správne veci aspoň dnes.



Pamätník má byť podľa autorov miestom piety aj poznania. Priamo na mieste utrpenia má pripomínať pamiatku väznených, informovať a vzdelávať o dianí pred a počas druhej svetovej vojny, aj o dôsledku nacistickej genocídy na rómske komunity v Česku. Tvorí ho vnútorná stála expozícia a vonkajší Chodník pamäti. Ním sa návštevníci môžu prejsť až po núdzové pohrebisko, kde je pochovaná väčšina obetí. Verejnosti sa pamätník otvorí 12. mája.



Od augusta 1942 do mája 1943 prešlo táborom Lety podľa Múzea rómskej kultúry 1294 Rómov, pričom najmenej 335 z nich na mieste zomrelo a viac ako 500 skončilo v koncentračnom tábore Auschwitz. Prevažná časť obetí je pochovaná na provizórnom pohrebisku v blízkosti tábora.



V 70. rokoch na tomto mieste postavili prasaciu farmu. V areáli bolo 13 hál na výkrm ošípaných, sklady či kafilérne boxy. V prevádzke bola až do jari 2018. Prvé vládne debaty o vybudovaní pamätníka na tomto mieste sa podľa stanice ČT24 začali v roku 1995. Štát objekt odkúpil až v roku 2018 za 450 miliónov korún (viac ako 18 miliónov eur).



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)