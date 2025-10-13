< sekcia Zahraničie
Pavel: Rusko je zásadnou hrozbou pre európsku slobodu a bezpečnosť
Autor TASR
Praha 13. októbra (TASR) - Rusko je podľa českého prezidenta Petra Pavla zásadnou hrozbou pre slobodu a bezpečnosť v Európe, ktorú sa snaží krok za krokom zničiť. Povedal to v pondelok v prejave na konferencii Forum 2000. Podotkol, že bez ohľadu na to, aké bude zloženie budúcej českej vlády, je dôležité posilňovať základy demokratickej občianskej spoločnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Rusko dnes predstavuje zásadnú hrozbu pre európsku slobodu, bezpečnosť a demokraciu. Usiluje sa o rozklad demokratického systému a chce zničiť Európu krok za krokom. Snaží sa oslabiť a rozdeliť transatlantickú komunitu,“ zdôraznil český prezident.
Úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť na Ukrajine mier podľa Pavla ukazuje, či sa ruský prezident Vladimir Putin skutočne o mierové riešenie usiluje. „Odpoveď, že nie, nikoho neprekvapila... (Rusko) namiesto toho zdvojnásobilo svoju cynickú vojenskú kampaň a používa teror, aby rozložilo morálku Ukrajincov,“ podotkol. Nedávne narušenie vzdušného priestoru Estónska a Poľska podľa Pavla ukazuje, že sa Kremeľ nezdráha riskovať čoraz viac.
Vo vojne, ktorú Rusko proti Ukrajine vedie, sa podľa prezidenta ČR nebojuje len zbraňami na bojisku, ale aj klamaním a rozširovaním strachu a dezinformácií v spoločnosti. Rusko sa podľa jeho slov snaží rozosievať nedôveru, šíriť lži o Európe a jej spojencoch či inštitúciách. Najlepšou ochranou proti rozkolom v spoločnosti a hybridným hrozbám sú preto podľa Pavla jednak slobodné médiá, ale aj nezávislé univerzity, veda, nezávislá justícia či živá občianska spoločnosť založená na princípoch demokracie.
„Bez ohľadu na zloženie budúcej českej vlády je dôležité, aby sme posilňovali základy demokratickej občianskej spoločnosti. Ľudia si zaslúžia spoľahlivé informácie. Práve preto potrebujeme silné verejnoprávne médiá a zdravú mediálnu scénu, ktorá bude poskytovať pluralitné názory bez toho, aby šírila nenávisť a prehlbovala neistotu,“ dodal prezident.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
