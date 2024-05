Pavel: Rusko rozpútalo rovnako ničivú vojnu, akou bola druhá svetová

Praha 8. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel v stredu pri príležitosti Dňa víťazstva pripomenul prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Hovoril pritom o historickom paradoxe, keď sa rola niektorých krajín od konca druhej svetovej vojny zmenila. TASR o tom informuje podľa správ spravodajských portálov Novinky.cz a iDnes.cz.



"Rusko, vtedy Sovietsky zväz, ktorý bol dôležitou súčasťou spojeneckej koalície bojujúcej proti agresii, sa dnes samo stalo agresorom a rozpútalo na európskom kontinente vojnu, ktorá je rovnako ničivá ako druhá svetová vojna," vyhlásil Pavel v prejave na Národnom pamätníku Vítkov v Prahe.



Naopak z kedysi porazeného nacistického Nemecka sa podľa neho po hlbokej reflexii stala demokratická krajina, ktorá podporuje mier a stabilitu v Európe a pomáha celému svetu.



Vojnu na Ukrajine označil za ťažkú skúšku nielen pre Európu. Bez podpory a spojenectiev však podľa Pavla vo vojne nemôže uspieť žiadna krajina. V tejto súvislosti pripomenul aj vstup ČR do Severoatlantickej aliancie v roku 1999, ktorým krajina získala bezpečnostné záruky.



Zároveň ocenil, že Česko nepoľavilo v pomoci Ukrajine a vyzdvihol investície Prahy do obrany a bezpečnosti. Na záver citoval posolstvo bývalého českého prezidenta Václava Havla. "Ľahostajnosť voči druhým a ľahostajnosť voči osudu celku je presne to, čo otvára dvere zlu," dodal Pavel.



Na pietnom akte sa okrem prezidenta Pavla zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia, ministerka obrany Jana Černochová, náčelník generálneho štábu Karel Řehka, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a vojnoví veteráni. Na záver ceremoniálu nad pražským pamätníkom preleteli vojenské stíhačky aj vrtuľníky.



Druhá svetová vojna sa v Európe oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 h. V Sovietskom zväze to bolo však vzhľadom na časový posun po polnoci nasledujúceho dňa, a preto za Deň víťazstva vyhlásili 9. máj. Rusko preto oslavuje víťazstvo v druhej svetovej vojne o deň neskôr ako väčšina Európy.