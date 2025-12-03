< sekcia Zahraničie
Pavel: Rusko sa nezmení, staré časy lacných energií sú naivitou
Podľa jeho slov nastal čas robiť rozhodné kroky, pretože Rusko sa významne nezmení ani v prípade, že by došlo k dohode o mieri na Ukrajine.
Autor TASR
Praha/Ostrihom 3. decembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel privítal dohodu Rady EÚ a Európskeho parlamentu na postupnom ukončení dovozu ruského plynu do Európy. K tomuto kroku podľa neho malo dôjsť skôr, pretože krajiny EÚ mali dosť času pripraviť sa na tento stav. Povedal to v stredu po skončení prezidentského summitu Vyšehradskej štvorky v Ostrihome. Štáty EÚ by si podľa neho nemali naivne myslieť, že sa vrátia „staré dobré časy“ lacných energií a priateľských vzťahov s Ruskom, informuje spravodajkyňa TASR.
„To rozhodnutie je absolútne správne a malo prísť skôr. Príde mi zvláštne, keď na jednej strane dlhodobo podporujeme Ukrajinu a na druhej strane kupujeme od Ruska fosílne palivá v hodnotách vyšších, než bola podpora Ukrajine. To veľmi nedáva zmysel. Je jasné, že niektorým krajinám sa to nebude páčiť, ale mali dosť času, aby sa na to pripravili rovnako ako ČR,“ zdôraznil Pavel.
Podľa jeho slov nastal čas robiť rozhodné kroky, pretože Rusko sa významne nezmení ani v prípade, že by došlo k dohode o mieri na Ukrajine. „Ten kurz, ktorý Rusko nasleduje teraz, bude nasledovať dlhodobo a my by sme nemali byť naivní, aby sme si mysleli, že sa vrátia ,staré dobré časy‘ lacných energií a priateľských vzťahov s Ruskom,“ podotkol.
Vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa v stredu dohodli na kompromisnom návrhu o postupnom zákaze dovozu ruského plynu do Európy. Pre potrubný plyn by mal úplný zákaz platiť od 30. septembra 2027, pre LNG od konca budúceho roka.
V súvislosti s návrhom programového vyhlásenia vznikajúcej českej vlády Pavel podotkol, že považuje za podstatné, aby ČR vnímala Rusko ako objektívnu hrozbu, ako ho podľa jeho slov vidí výrazná väčšina spojencov v Európe. „Považujem za absolútne kľúčové pre našu budúcnosť, aby sme zostali pevne zakotvení v EÚ a NATO, čo ale neznamená, že by sme k týmto inštitúciám nemali byť kritickí. Ale ak budeme kritickí, tak by sme vždy mali prichádzať s nejakým konštruktívnym návrhom a nie len blokovať to, čo sa nám nepáči,“ dodal český prezident.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„To rozhodnutie je absolútne správne a malo prísť skôr. Príde mi zvláštne, keď na jednej strane dlhodobo podporujeme Ukrajinu a na druhej strane kupujeme od Ruska fosílne palivá v hodnotách vyšších, než bola podpora Ukrajine. To veľmi nedáva zmysel. Je jasné, že niektorým krajinám sa to nebude páčiť, ale mali dosť času, aby sa na to pripravili rovnako ako ČR,“ zdôraznil Pavel.
Podľa jeho slov nastal čas robiť rozhodné kroky, pretože Rusko sa významne nezmení ani v prípade, že by došlo k dohode o mieri na Ukrajine. „Ten kurz, ktorý Rusko nasleduje teraz, bude nasledovať dlhodobo a my by sme nemali byť naivní, aby sme si mysleli, že sa vrátia ,staré dobré časy‘ lacných energií a priateľských vzťahov s Ruskom,“ podotkol.
Vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa v stredu dohodli na kompromisnom návrhu o postupnom zákaze dovozu ruského plynu do Európy. Pre potrubný plyn by mal úplný zákaz platiť od 30. septembra 2027, pre LNG od konca budúceho roka.
V súvislosti s návrhom programového vyhlásenia vznikajúcej českej vlády Pavel podotkol, že považuje za podstatné, aby ČR vnímala Rusko ako objektívnu hrozbu, ako ho podľa jeho slov vidí výrazná väčšina spojencov v Európe. „Považujem za absolútne kľúčové pre našu budúcnosť, aby sme zostali pevne zakotvení v EÚ a NATO, čo ale neznamená, že by sme k týmto inštitúciám nemali byť kritickí. Ale ak budeme kritickí, tak by sme vždy mali prichádzať s nejakým konštruktívnym návrhom a nie len blokovať to, čo sa nám nepáči,“ dodal český prezident.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)