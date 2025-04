Pavel: Ruský útok na Kyjev je dôkazom cynického prístupu k rokovaniam

Praha 24. apríla (TASR) - Nočný útok Ruska na Kyjev je podľa českého prezidenta Petra Pavla ďalším dôkazom o cynickom prístupe Ruska k mierovým rokovaniam. Ak by ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi skutočne záležalo na uzavretí mierovej dohody, mal by podľa Pavla súhlasiť s 30-dňovým pokojom zbraní. Povedal to vo štvrtok počas návštevy Královohradeckého kraja, informuje spravodajkyňa TASR.



„To, čo počujeme z ruskej strany a vidíme na konkrétnych činoch, skutočne svedčí skôr o tom, že majú snahu celú situáciu naťahovať, vytvárať ďalšie a ďalšie podmienky a tlak na to, aby nakoniec presadili všetko to, čo od rokovania očakávajú na úkor nielen Ukrajiny, ale aj Európy,“ povedal Pavel.



Takzvané prímerie, ktoré Putin vyhlásil na časť veľkonočných sviatkov, bol podľa neho skôr výsmechom. Po takej dlhej dobe intenzívnej vojny nie je možné efektívne zastaviť boje na tak dlhom úseku frontu, podotkol český prezident. Zmysel by preto podľa neho dávalo 30-dňové prímerie. „V rámci 30-dňového prímeria sa dá po prvé monitorovať, ako to ktorá strana myslí vážne, a po druhé je to relatívne dostatočná doba na to, aby sme sa mohli niekde posunúť v mierových rokovaniach,“ vysvetlil.



Rusko podľa ukrajinských vzdušných síl vypálilo v noci na Ukrajinu 70 rakiet a 145 dronov, pričom väčšina z nich mierila na hlavné mesto. Útok na ukrajinskú metropolu sa odohral približne o 1.00 h miestneho času (0.00 h SELČ). Ďalšie explózie bolo v Kyjeve počuť aj približne o tri hodiny neskôr. V meste vznikli požiare, ktoré zasiahli obytné aj kancelárske budovy. Pri útoku zomrelo najmenej 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)