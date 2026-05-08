Pavel: S Babišom sme sa nedohodli, na summit však NATO idem
Praha 8. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel po piatkovej schôdzke s premiérom Andrejom Babišom oznámil, že k zhode ohľadne toho, kto bude Česko zastupovať na júlovom summite Severoatlantickej aliancie v Ankare, medzi nimi nedošlo. Na summit chcú ísť obaja, no podľa premiéra by napriek zvyklostiam mal ísť tentokrát miesto hlavy štátu on. Pavel však trvá na tom, že do Ankary pôjde. Ak by vláda nakoniec rozhodla inak, zváži podanie ústavnej žaloby. Povedal to v piatok ráno na brífingu po skončení ich schôdzky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Po krátkom rokovaní s premiérom Babišom musím povedať, že k zhode nedošlo. Pán premiér je stále toho názoru, že prezident by nemal pokračovať v doterajšej zavedenej praxi, teda zastupovať štát navonok na summite NATO. Je toho názoru, že hlavným dôvodom je názorový nesúlad medzi prezidentom a vládou, ak ide o napĺňanie našich záväzkov,“ povedal novinárom Pavel.
Podotkol však, že v tomto sa situácia zmenila, lebo vláda podľa jeho slov zmenila rétoriku a už nie je proti zvyšovaniu výdavkov na obranu. Zopakoval tiež, že povinnosťou prezidenta je vykonávať právomoc zastupovať krajinu navonok. „Preto aj naďalej budem trvať na tom, aby som sa v duchu doterajších zvyklostí zúčastnil na summite v Ankare,“ vyhlásil. Prítomný chce byť na neformálnej večeri, na oficiálne rokovania by mal ísť podľa jeho slov Babiš s ministrami obrany a zahraničných vecí. Podotkol, že je to z jeho strany ústupok vláde.
Podanie kompetenčnej žaloby vníma ako poslednú možnosť. Dodal, že vláda bude o zložení delegácie podľa Babiša rozhodovať až v júni. „Ak by rozhodla tak, že to bude znamenať vyradenie prezidenta z plnenia jeho ústavných povinností, potom mi asi nezostane nič iné, než podanie ústavnej žaloby zvážiť. Musíme chrániť to, aby prezident mohol vykonávať svoje kompetencie dané ústavou,“ podotkol.
O to, kto bude Česko zastupovať na tohtoročnom summite NATO, sa prezident s vládou sporí už niekoľko týždňov. Babiš už predtým povedal, že v čele delegácie by mal byť on a nie prezident ako obvykle, lebo premiér bude lepšie spojencom vysvetľovať výšku českých výdavkov na obranu, ktoré prezident kritizuje. Pavel bol týmto plánom zaskočený a premiérovi už predtým navrhol, aby išli obaja. Na to Babiš reagoval, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou robil.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
