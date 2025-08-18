< sekcia Zahraničie
Pavel: S vládou sa v postoji k Izraelu líšime
Súčasná situácia v Gaze si podľa jeho slov vyžaduje okamžité riešenie, ktoré povedie k zlepšeniu humanitárnej situácie miestneho obyvateľstva.
Autor TASR
Praha 18. augusta (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok uviedol, že jeho postoj a postoj českej vlády k Izraelu a vládnemu kabinetu Benjamina Netanjahua sa líši v tom, že vláda Petra Fialu v podstate bezvýhradne politiku Netanjahua podporuje, zatiaľ čo on má k niektorým jeho krokom výhrady. Povedal to počas livestreamu na sociálnych sieťach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Naša vláda podporuje Izrael v podstate bez akejkoľvek výhrady k politike premiéra Netanjahua. Ja sa s vládou rozhodne nelíšim v tom, že Izrael má našu podporu a mal právo na sebaobranu, ale líšim sa v tom, že neschvaľujem všetky kroky, ktoré súčasný premiér podniká, pretože sú v dnešnej dobe už v podstate neudržateľné,“ povedal Pavel.
Súčasná situácia v Gaze si podľa jeho slov vyžaduje okamžité riešenie, ktoré povedie k zlepšeniu humanitárnej situácie miestneho obyvateľstva. „A nedá sa to ospravedlniť tým, že v Gaze sú ešte stále zvyšky hnutia Hamas alebo že ešte stále neboli prepustení všetci rukojemníci. Pretože utrpenie civilistov, ktorí nemali žiaden priamy podiel na napadnutí izraelských osád, nie je ospravedlniteľné. Z tohto pohľadu si myslím, že je dôležité, aby sme konali, a to rýchlo,“ zdôraznil český prezident.
Dodal, že tento týždeň bude rokovať s expertmi na Blízky východ, s ktorými bude hovoriť o vývoji situácie a tiež o tom, aké konkrétne kroky môže česká vláda urobiť. Vo štvrtok o tom bude následne hovoriť aj s premiérom Petrom Fialom.
Česko sa v júli nepridalo k vyhláseniu Európskej komisie a asi tridsiatky štátov vrátane SR, v ktorom apelovali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Český premiér Petr Fiala vtedy uviedol, že to nepovažuje za chybu a postoj ČR nemožno hodnotiť na základe toho, že sa nepridala k podpisu jedného dokumentu. Dodal, že Česko si pred situáciou v Pásme Gazy nezatvára oči a podotkol, že ČR Palestínčanom pomáha.
Následne začiatkom augusta najväčšie české humanitárne organizácie vyzvali vládu, aby prehodnotila svoj postoj v otázke Pásma Gazy, jednoznačne odsúdila porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a postavila sa proti plánom na presídlenie tamojšieho obyvateľstva do tretích krajín.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
