Pavel sa počas návštevy SR stretne s najvyššími ústavnými činiteľmi

Praha 6. marca (TASR) - Zvolený český prezident sa počas svojej prvej zahraničnej návštevy na Slovensku stretne okrem prezidentky Zuzany Čaputovej aj s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. S prezidentkou sa dohodli aj na netradičnom programe. V pondelok to uviedla hovorkyňa Petra Pavla Markéta Řeháková, ktorá sa zatiaľ k netradičným bodom programu nechcela viac vyjadrovať. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Návšteva začne uvítacím ceremoniálom s vojenskými poctami v pondelok (13. marca) dopoludnia. Nasledovať bude spoločné rokovanie a tiež stretnutie prezidentských párov. Počas prvého dňa Pavlovej návštevy si prezidenti uctia pamiatku zakladateľov prvej Československej republiky T. G. Masaryka a M. R. Štefánika pri ich pamätníkoch na nábreží Dunaja.



Podľa Řehákovej sú v programe naplánované aj určité netradičné body. "Je to program, ktorý bude symbolizovať, aké hodnoty pani prezidentka a pán zvolený prezident považujú za najdôležitejšie a akcia, ktorá by sa okolo toho mala uskutočniť, tie hodnoty zdôrazní," načrtla bez ďalších podrobností Řeháková.



V pondelok sa Pavel stretne aj s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom. Na druhý deň má naplánované stretnutie s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.



Pavel sa na svoju prvú zahraničnú návštevu v úrade chystá autom, podľa hovorkyne si želá skromnú prezidentskú kolónu.



Úradu sa Pavel ujme 9. marca, kedy bude vo Vladislavskej sále Pražského hradu inaugurovaný. O polnoci predchádzajúceho dňa bude zvesená prezidentská štandarda a na miesto sa vráti až potom, čo Pavel zloží prezidentský sľub.



Na Pražský hrad môže prísť aj verejnosť. "Našou snahou je maximálne umožniť verejnosti, aby sa zúčastnila na inaugurácii," povedala budúca šéfka Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Jana Vohralíková a upozornila záujemcov, aby prišli v dostatočnom časovom predstihu. Okrem protokolom predpísaných krokov avizovala aj dve prekvapenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)