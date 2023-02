Pavel sa so Zemanom stretne v pondelok

Praha 3. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijme svojho nástupcu Petra Pavla v pondelok 13. februára predpoludním v Lánoch. Oznámil to budúci prezident ČR na svojom piatkovom brífingu, informuje TASR.



Pavel podľa vlastných slov očakával, že aktuálna hlava štátu alebo jeho kancelária navrhne termín stretnutia, k čomu však nedošlo, a tak termín napokon navrhol Pavlov tím a Zeman ho akceptoval.



Od piatka do nedele budúceho týždňa sa Pavel plánuje zúčastniť na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa vlastných slov očakáva, že absolvuje množstvo neformálnych stretnutí s lídrami z Európy a Severnej Ameriky.



Na brífingu sa vyjadril aj k námietkam, či neprekračuje právomoci vykonávaním množstva stretnutí okamžite po voľbách – a viac než mesiac pred inauguráciou. "Mojím cieľom nebolo ukázať, že budem aktivistickým prezidentom, ale prezidentom aktívnym," vysvetlil. Všetky rokovania, ktoré v uplynulých dňoch viedol s domácimi i zahraničnými predstaviteľmi, boli podľa neho zoznamovacie a orientačné.



Pripustil, že niektoré jeho zahraničné kontakty vyvolali emócie, avšak zdôraznil, že všetky boli iniciované zo zahraničia lídrami, ktorí mu chceli zablahoželať k zvoleniu. Telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, najvyššou predstaviteľkou Taiwanu Cchaj Jing-wen, predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Zdôraznil, že v týchto rozhovoroch nepredstieral právomoci, ktoré nemá. Je presvedčený, že ani telefonátom s Cchaj neprekročil princípy, ktoré ČR zastáva vo vzťahu k Číne a Taiwanu.



Proti Pavlovmu telefonátu s taiwanskou prezidentkou však ostro protestovala Čína, podobne ako k plánovanej ceste predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej na Taiwan koncom marca. Pekarová Adamová medzičasom ponúkla vo svojej delegácii na Taiwan miesto aj zástupcovi Pavlovho tímu. Pavel na to na brífingu reagoval, že s predsedníčkou Snemovne ešte nediskutoval o tom, či túto ponuku využijú.