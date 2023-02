Pavel sa stretol s Fialom, nastavili si spoluprácu po inaugurácii

Praha 28. februára (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa v utorok stretol so zvoleným prezidentom Petrom Pavlom, aby si nastavili systém spolupráce a pravidelných konzultácií po tom, ako Pavel 9. marca nastúpi do funkcie. Oznámil to premiér na tlačovej konferencii po stretnutí, informuje TASR.



Dohodli sa na koordinácii v oblasti zahraničnej politiky a aj rozdelení úloh pri zastupovaní ČR v zahraničí. Zachovaná bude doterajšia prax: na summity Európskej únie bude chodiť premiér a na vrcholné schôdzky Severoatlantickej aliancie Pavel. Ten v minulosti predsedal Vojenskému výboru NATO.



Schôdzky prezidenta s premiérom, na ktorých prediskutujú domáce aj zahraničnopolitické otázky, sa budú konať približne raz mesačne. Okrem toho na každé zasadnutie vlády bude chodiť poverený zástupca prezidentskej kancelárie.



Pavel na druhý deň po svojej inaugurácii vymenuje nového ministra životného prostredia Petra Hladíka (KDÚ-ČSL), ktorého dosluhujúci prezident Miloš Zeman odmietal vymenovať, pretože mu polícia na jeseň prehľadala kanceláriu v súvislosti s podozreniami z trestnej činnosti v jednej z mestských firiem v Brne a dotačnými podvodmi. Hladík však napriek tomu ministerstvo do veľkej miery riadi z pozície námestníka povereného ministra Mariana Jurečku, ktorý má na starosti rezort práce.



Na novinársku otázku, či s Pavlom diskutoval aj o situácii na Slovensku, odpovedal Fiala záporne. Pavel minulý týždeň označil politický vývoj na Slovensku za znepokojivý a vyjadril pochybnosti aj o zmysle Vyšehradskej štvorky, ak sa jej členovia nedokážu zhodnúť na základných postojoch.



Fiala podľa vlastných slov situáciu na Slovensku pozorne sleduje, naposledy ho navštívil pri príležitosti 30. výročia samostatnosti oboch republík. "Stretol som sa s veľmi krásnymi reakciami našich slovenských priateľov naprieč politickým spektrom, s veľkým záujmom o vzťahy s ČR a s ocenením bratských vzťahov, ktoré máme na všetkých úrovniach a ktoré sú v Európe jedinečné," vyhlásil Fiala.



Ocenil spoluprácu s vládou Eduarda Hegera vrátane koordinácie postojov pri vyjednávaniach na úrovni EÚ.



Vnútropolitickú situáciu na Slovensku odmietol komentovať, želá si však pokračovanie spolupráce. Pripomenul, že Slovensko požiadalo Českú republiku, aby dočasne pomáhala chrániť jeho vzdušný priestor. "To robíme a je to veľká dôvera," povedal a pripomenul aj to, že ČR velí mnohonárodnému bojovému zoskupeniu na Slovensku v rámci posilnenia východného krídla NATO.