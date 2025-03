Pavel: Situácia v snemovni ma zaskočila, budem sa snažiť o debatu

Praha 26. marca (TASR) - Českého prezidenta Petra Pavla zaskočilo, čo sa v Poslaneckej snemovni odohralo počas stredajšej mimoriadnej schôdze o obrane, na ktorej sa tiež zúčastnil. Sám sa o zámere koalície rokovať v neverejnom režime dozvedel asi hodinu pred začiatkom. Napriek tomu je podľa neho škoda, že sa opozičné hnutia ANO a SPD rozhodli zo schôdze odísť. Chce sa naďalej snažiť o debatu medzi znesvárenými stranami. Povedal to pri odchode zo snemovne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Chcel som vecnú debatu medzi koalíciou a opozíciou... Bohužiaľ sa to nestalo, tie procedurálne otázky ma samotného trochu zaskočili... Som toho názoru, že by sme sa takýchto prekvapení mali navzájom ušetriť, lebo to len vyvoláva negatívne reakcie. Tiež som sa to dozvedel asi len hodinu pred rokovaním," povedal Pavel.



Dodal, že ak by na oboch stranách bola dobrá vôľa, našiel by sa aj spôsob, ako urobiť časť debaty otvorenú a časť uzavretú, a takýmto kompromisom dosiahnuť, aby sa vôbec mohla uskutočniť.



Je podľa neho škoda, že sa ANO a SPD na neverejnom rokovaní nezúčastnili, lebo na ňom zaznelo mnoho informácií, ktoré by im dali odpovede na otázky, ktoré v posledných dňoch kládli. "Dúfal som, že taká debata – otázky a odpovede – sa dnes v parlamente uskutoční, aby sme si medzi vládou a opozíciou ujasnili, kde sú hlavné problémy, kam nasmerovať pozornosť," vysvetlil prezident a podotkol, že nech už bude v ďalšej vláde ktorákoľvek z dnešných parlamentných strán, týmito otázkami sa bude musieť zaoberať.



V snahe o dialóg medzi koalíciou a opozíciou chce pokračovať. "Budem sa snažiť hľadať také cesty, ktoré nepovedú k podobným procedurálnym slepým uličkám, akú sme videli dnes," dodal.



Premiér Petr Fiala potom na sociálnej sieti X napísal, že opozičným hnutiam išlo len o divadlo pre voličov. "Ak sa nerokuje pred televíznymi kamerami, bezpečnosť ČR ich zjavne nezaujíma, ich bojkot ukazuje, že im nešlo o serióznu diskusiu o bezpečnosti, ale o divadlo pre voličov," uviedol Fiala.



Mimoriadna schôdza o obrane a bezpečnosti ČR sa v stredu v snemovni uskutočnila na podnet hnutia ANO, ktoré chcelo, aby mohla debatu sledovať aj verejnosť. Z kroku koalície, ktorá odhlasovala neverejné rokovanie z dôvodu prednesenia utajovaných informácií, bolo hnutie podľa jeho predsedu Andreja Babiša v šoku.







