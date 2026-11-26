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Pavel skritizoval postoj Babiša k rozpočtu EÚ a pomoci Ukrajine
Podľa prezidenta by Česko nemalo pomoc Kyjevu blokovať.
Autor TASR
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Praha 26. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel skritizoval postoj premiéra ČR Andreja Babiša k pripravovanému európskemu rozpočtu, v ktorom je vyčlenená aj čiastka na pomoc pre Ukrajinu. Babiš odmieta previazanosť peňazí pre Kyjev s rozpočtom EÚ a zároveň nechce, aby sa ČR podieľala na ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. Podľa prezidenta by však Česko nemalo pomoc Kyjevu blokovať. Povedal to vo štvrtok novinárom po vystúpení v Senáte, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Som presvedčený o tom, že by sme nemali byť v tej malej skupinke, ktorá bude blokovať pomoc Ukrajine aj prostredníctvom rozpočtu EÚ. Koniec koncov, bezpečnosť Ukrajiny bude do značnej miery predznamenávať bezpečnosť celej Európy,“ povedal v reakcii na postoj českej vlády.
Tá podľa slov premiéra Babiša zásadne odmieta aj podmienenosť kohézneho rozpočtu s pomocou Ukrajine. „Mali by sme si jasne povedať, ako budeme financovať Ukrajinu, ale nemôže to byť podmienené tým, že financovanie Ukrajiny je naviazané na rozpočet a hlavne na kohéziu,“ zdôraznil.
Okrem debaty o rozpočte je na stole aj nový návrh Európskej komisie z minulého týždňa o ďalšej pomoci Kyjevu vo výške 45 miliárd eur. Do nej sa okrem Česka odmietlo zapojiť aj Slovensko, Maďarsko a Bulharsko. Bulharský premiér Rumen Radev vo štvrtok pred začiatkom mimoriadneho summitu v Bruseli povedal, že jeho krajina je ochotná sa k pôžičke pripojiť, podporí však iba jej finančnú, nevojenskú časť vo výške 20 miliárd eur.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Som presvedčený o tom, že by sme nemali byť v tej malej skupinke, ktorá bude blokovať pomoc Ukrajine aj prostredníctvom rozpočtu EÚ. Koniec koncov, bezpečnosť Ukrajiny bude do značnej miery predznamenávať bezpečnosť celej Európy,“ povedal v reakcii na postoj českej vlády.
Tá podľa slov premiéra Babiša zásadne odmieta aj podmienenosť kohézneho rozpočtu s pomocou Ukrajine. „Mali by sme si jasne povedať, ako budeme financovať Ukrajinu, ale nemôže to byť podmienené tým, že financovanie Ukrajiny je naviazané na rozpočet a hlavne na kohéziu,“ zdôraznil.
Okrem debaty o rozpočte je na stole aj nový návrh Európskej komisie z minulého týždňa o ďalšej pomoci Kyjevu vo výške 45 miliárd eur. Do nej sa okrem Česka odmietlo zapojiť aj Slovensko, Maďarsko a Bulharsko. Bulharský premiér Rumen Radev vo štvrtok pred začiatkom mimoriadneho summitu v Bruseli povedal, že jeho krajina je ochotná sa k pôžičke pripojiť, podporí však iba jej finančnú, nevojenskú časť vo výške 20 miliárd eur.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)