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Pavel skritizoval vládu za rozhodnutie ohľadom summitu
Vyzval Babiša na dialóg.
Autor TASR
Praha 29. júna (TASR) - Spôsob, akým sa vláda Andreja Babiša stavia k účasti hlavy štátu na summite NATO v Ankare, je podľa prezidenta ČR Pera Pavla v rozpore s minulotýždňovým uznesením Ústavného súdu (ÚS) ČR. Reagoval na pondelkovú tlačovú konferenciu vlády, kde Babiš oznámil, že delegáciu povedie on. Pavel na sociálnej sieti X podotkol, že ÚS vláde nariadil, aby prezidentovi účasť nekomplikovala. Dodal, že chce hľadať riešenie a Babiša vyzval na dialóg, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vláda by podľa prezidenta mala na základe predbežného opatrenia Ústavného súdu postupovať podľa doterajších zvyklostí, kým ÚS nerozhodne. Pripomenul, že na summitoch NATO Česko tradične zastupoval prezident. Dodal, že Babišov kabinet svojím rozhodnutím nerešpektuje ani protokolárne zvyklosti.
„Vnímam záujem vlády prezentovať vlastnú politiku v medzinárodnej situácii, ktorá nie je jednoduchá. Ponúkam preto opakovane kompromisné riešenie, ktoré umožní civilizovaný priebeh rokovania v súlade s existujúcimi pravidlami a zvyklosťami. Predseda vlády si vyberie jedno z dvoch vrcholných rokovaní štátnikov na summite a druhé absolvuje prezident,“ navrhol Pavel.
Zdôraznil, že aj napriek krokom vlády, ktoré považuje za neústretové, je stále pripravený hľadať riešenie, ktoré bude v súlade s Ústavou ČR, predbežným opatrením ÚS a protokolárnymi zvyklosťami a zároveň umožní prezidentovi aj premiérovi plniť si svoje úlohy. „V záujme zachovania dôstojnej reprezentácie našej krajiny vyzývam predsedu vlády na dialóg o usporiadaní účasti českej delegácie na nadchádzajúcom summite v Ankare,“ dodal Pavel.
Babiš v pondelok na tlačovej konferencii oznámil, že napriek rozhodnutiu ÚS delegáciu do Ankary povedie on, ako o tom už skôr rozhodla vláda. Kabinet je okrem toho podľa Babiša presvedčený, že na oboch vrcholných podujatiach (na neformálnej večeri aj na oficiálnom rokovaní) by sa mala zúčastniť vládna delegácia. Dodal, že hoci rezort diplomacie Pavla na summit dodatočne akreditoval, dúfa, že si to prezident so svojou účasťou ešte rozmyslí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Vláda by podľa prezidenta mala na základe predbežného opatrenia Ústavného súdu postupovať podľa doterajších zvyklostí, kým ÚS nerozhodne. Pripomenul, že na summitoch NATO Česko tradične zastupoval prezident. Dodal, že Babišov kabinet svojím rozhodnutím nerešpektuje ani protokolárne zvyklosti.
„Vnímam záujem vlády prezentovať vlastnú politiku v medzinárodnej situácii, ktorá nie je jednoduchá. Ponúkam preto opakovane kompromisné riešenie, ktoré umožní civilizovaný priebeh rokovania v súlade s existujúcimi pravidlami a zvyklosťami. Predseda vlády si vyberie jedno z dvoch vrcholných rokovaní štátnikov na summite a druhé absolvuje prezident,“ navrhol Pavel.
Zdôraznil, že aj napriek krokom vlády, ktoré považuje za neústretové, je stále pripravený hľadať riešenie, ktoré bude v súlade s Ústavou ČR, predbežným opatrením ÚS a protokolárnymi zvyklosťami a zároveň umožní prezidentovi aj premiérovi plniť si svoje úlohy. „V záujme zachovania dôstojnej reprezentácie našej krajiny vyzývam predsedu vlády na dialóg o usporiadaní účasti českej delegácie na nadchádzajúcom summite v Ankare,“ dodal Pavel.
Babiš v pondelok na tlačovej konferencii oznámil, že napriek rozhodnutiu ÚS delegáciu do Ankary povedie on, ako o tom už skôr rozhodla vláda. Kabinet je okrem toho podľa Babiša presvedčený, že na oboch vrcholných podujatiach (na neformálnej večeri aj na oficiálnom rokovaní) by sa mala zúčastniť vládna delegácia. Dodal, že hoci rezort diplomacie Pavla na summit dodatočne akreditoval, dúfa, že si to prezident so svojou účasťou ešte rozmyslí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)