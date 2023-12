Pavel: Som šokovaný, rodinám obetí vyjadrujem úprimnú sústrasť

Praha 21. decembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel vyjadril sústrasť rodinám a príbuzným obetí streľby, ktorá sa odohrala vo štvrtok na filozofickej fakulte v centre Prahy, informuje spravodajkyňa TASR.



"Som šokovaný udalosťami na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Chcel by som vyjadriť hlbokú ľútosť a úprimnú sústrasť rodinám a príbuzným obetí, ktoré si streľba vyžiadala," napísal na sociálnej sieti X. Zároveň sa poďakoval ľuďom za to, že rešpektujú pokyny bezpečnostných zložiek.



Na udalosť reagovali aj ďalší politici. Predseda Senátu Miloš Vystrčil uviedol, že správy o udalosti sleduje "so zdesením a bolesťou". "Myslím na všetky obete a utrpenie zranených a pozostalých," napísal a zložkám integrovaného záchranného systému poďakoval za rýchlu reakciu.



Pražský primátor Bohuslav Svoboda ubezpečil ľudí, že im už nič v súvislosti s touto udalosťou nehrozí. "Boli sme svedkami tragédie nebývalých rozmerov. Je strašné, koľko nevinných životov bolo zmarených," uviedol na sociálnej sieti a pozostalým vyjadril sústrasť.



V reakcii na tragickú udalosť sa ešte vo štvrtok večer v Strakovej akadémii v Prahe zíde vláda na mimoriadnom rokovaní.



Na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy vo štvrtok útočil strelec. Záchranári po zásahu potvrdili desať mŕtvych obetí a desiatky zranených. Mŕtvy je aj útočník, ktorého zneškodnila polícia.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)