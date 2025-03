Pavel: Spoločnosť by mala slobodu brániť aj zbraňou

Praha 18. marca (TASR) - Pod tlakom toho, čo sa aktuálne vo svete deje, by sa česká spoločnosť mala podľa prezidenta ČR Petra Pavla zhodnúť na tom, čo ju ohrozuje, či je ochotná týmto hrozbám čeliť, a na zachovanie slobody a demokracie aj niečo obetovať. Napríklad či v prípade, ak by došlo k najhoršiemu, budú ľudia pripravení vziať do ruky zbraň a svoju krajinu chrániť. Povedal to v utorok na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa Pavla je evidentné, že súčasná doba prináša oveľa viac neistôt než istôt a tieto neistoty ľuďom berú nielen pocit kontroly nad situáciou a stability, ale zvyšujú aj napätie a úzkosť. Na druhej strane však podľa neho tento zvyšujúci sa pocit nebezpečenstva a neistoty má aj motivovať. Je to podľa neho vidieť aj na pôde EÚ, kde nebezpečenstvo vojny a ďalšie tlaky vytvárajú oveľa väčšiu ochotu dohodnúť sa na veciach, ktoré by ešte nedávno bolo problematické si predstaviť.



Tak by to podľa neho malo byť aj v ČR a ohrozenie by nemalo byť predmetom politikárčenia. "To je základný predpoklad – že sa zhodneme na tom, čo sú naše hrozby. Druhá vec je vôľa týmto hrozbám čeliť. Či sme pre obranu slobody, demokracie a hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť a spôsobu života, ktorý vedieme, pripravení niečo obetovať," povedal Pavel s tým, že nemusí hneď ísť o obetu vlastného života, hoci aj k takej situácii môže dôjsť.



"Tým niečím môže byť to, že si uvedomíme, že v situácii, v ktorej sme, budeme musieť vynaložiť väčšie prostriedky na zaistenie obrany a bezpečnosti, posilňovať odolnosť celej spoločnosti proti krízam, zdokonaľovať mechanizmy krízového riadenia, aby boli funkčné na akúkoľvek krízu a v prípade, ak príde k najhoršiemu, budeme pripravení prípadne vziať zbraň do ruky a svoju krajinu chrániť," podotkol prezident.



Je podľa neho legitímne, aby sa v časoch takýchto zásadných zmien diskutovalo o pozícii inštitúcií ako EÚ či NATO – či sú v nich dobre nastavené mechanizmy a či zodpovedajú realite a potrebám doby, alebo či potrebujú väčšiu flexibilitu.



Na konferencii sa zúčastnil aj poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Olexander Kamyšin, ktorý avizoval, že Pavel o niekoľko dní navštívi Kyjev, kde sa so Zelenským stretne.