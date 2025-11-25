< sekcia Zahraničie
Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby
Kritizoval, že Česko nie je schopné reagovať na tempo, akým sa mení situácia nielen na Ukrajine, ale aj vo svete.
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Bezpečnostná situácia v Európe a vo svete sa podľa českého prezidenta nezlepšuje, ale je horšia než pred rokom. Zdôraznil, že česká spoločnosť súčasné bezpečnostné hrozby nevníma dostatočne naliehavo a od toho sa odvíja aj vôľa politikov konať. Kritizoval návrh programového vyhlásenia vznikajúcej vlády, v ktorom podľa jeho slov chýba akákoľvek zmienka o Rusku ako hrozbe či o vôli ČR napĺňať záväzky NATO. Povedal to v utorok na veliteľskom zhromaždení českej armády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu podľa neho dokazuje aj takmer štyri roky trvajúca vojna na Ukrajine. Ak sa náhodou rysujú nejaké vyhliadky na jej ukončenie, nie je to podľa Pavla v prospech napadnutej krajiny, ale skôr smerujú k ťažkému kompromisu, ktorý bude mať pravdepodobne veľmi zásadné bezpečnostné dôsledky pre celú Európu.
Kritizoval, že Česko nie je schopné reagovať na tempo, akým sa mení situácia nielen na Ukrajine, ale aj vo svete. „A to sa nutne musí zmeniť, ak chceme byť relevantnými hráčmi vo svojej vlastnej bezpečnosti,“ podotkol. Istoty, ktoré ešte nedávno platili, sú podľa neho dnes už buď spochybnené alebo sa o nich začína pochybovať.
„Pocit urgencie a vnímania hrozieb chýba. A od toho sa všetko odvíja – nielen vôľa občanov podporovať výdavky na obranu, ale aj vôľa politikov konať. Keď sa pozrieme na vznikajúcu vládu, v jej návrhu na programové vyhlásenie nie je ani zmienka o Rusku ako hrozbe, spojeneckej zodpovednosti a našej vôli napĺňať spojenecké záväzky,“ podotkol Pavel.
Dodal, že každá zmena vedenia, a teda aj vlády, je príležitosťou k zmenám. V tomto prípade si nie je istý, že takéto podmienky sú vhodne nastavené. „Našťastie sa v ňom neobjavilo, že by sme mali uvažovať o referende o vystúpení z EÚ a či NATO, ale nikde sa tam neobjavilo ani to, že našu bezpečnosť zaisťujeme predovšetkým systémom kolektívnej bezpečnosti,“ zdôraznil český prezident.
