Pavel: Spravodlivý mierový plán nesmie trestať viac obeť než vinníka
Autor TASR
Praha 21. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v reakcii na medializované informácie o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že aby bol plán spravodlivý, nesmie trestať obeť viac než vinníka a nesmie tiež prehliadať zločiny, ktoré boli na Ukrajine spáchané. Je podľa neho potrebné, aby sa na príprave mierového plánu podieľala Ukrajina aj Európa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Aby bol mierový plán spravodlivý, nesmie trestať obeť viac než vinníka ani prehliadať zločiny, ktoré boli na Ukrajine spáchané. Aby bol udržateľný, musí Ukrajine zaručiť suverenitu, svojbytnosť a víziu slušnej budúcnosti. Ukrajinci aj Európania majú s Ruskom svoju skúsenosť a potrebujú skutočne dôveryhodné záruky, že sa ruská agresia nebude opakovať,“ uviedol Pavel.
Český minister zahraničných vecí v demisii Jan Lipavský podotkol, že o mieri na Ukrajine nemožno rokovať bez Ukrajiny. Situáciu prirovnal k podpisu Mníchovskej dohody v roku 1938, ktorou lídri Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Talianska rozhodli, že Československo musí Nemecku odstúpiť pohraničné územie. „Mníchovská dohoda obetovala cudzie územie a nielenže vojne nezabránila, ale, naopak, otvorila k nej cestu,“ napísal na sieti X Lipavský.
Americký mierový plán, ktorý dosiaľ nebol oficiálne predstavený, zahŕňa podľa zdroja agentúry AFP územné ústupky Ukrajiny či výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA. Predpokladá napríklad, že Kyjev Rusku odstúpi celý Donbas, že jeho armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov alebo to, že krajina nikdy nevstúpi do NATO.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
