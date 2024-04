Pavel: Strely Taurus pre Ukrajinu význam majú, ale nie kľúčový

Praha 29. apríla (TASR) - Riadené strely Taurus podľa českého prezidenta Petra Pavla majú pre Ukrajinu význam, ale nie kľúčový. Oveľa zásadnejšia je pre Kyjev protivzdušná obrana, povedal v pondelok po stretnutí s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



"Pre Ukrajinu sú v tejto chvíli kľúčové komodity týkajúce sa predovšetkým protivzdušnej obrany a delostreleckej munície. Riadené strely Taurus sú prostriedkom na údery v hĺbke. Pre Ukrajinu, samozrejme, význam majú, ale nie kľúčový. Ukrajina má aj iné prostriedky, ktoré majú ďaleký dosah," povedal Pavel a ako príklad uviedol americké systémy ATACMS s dostrelom 300 km a viac.



To, či nakoniec Ukrajina tieto strely získa, pre ňu podľa českého prezidenta nie je v tejto dobe kľúčovým bezpečnostným aspektom. "Čo by som vyzdvihol, je nemecká iniciatíva, ktorá sa týka protivzdušnej a protiraketovej obrany, ktorá má v tejto chvíli pre Ukrajinu oveľa zásadnejší význam," dodal.



Pavel tiež poukázal na význam nemeckej podpory Ukrajiny, ktorá je podľa jeho slov "absolútne zásadná". Pripomenul, že Nemecko je po Spojených štátoch druhým najvýznamnejším podporovateľom Kyjeva, a to v mnohých aspektoch.



Novinári prezidentom pripomenuli Pavlove slová z jeho vlaňajšej návštevy Berlína, kde Nemecko vyzval, aby v súvislosti s bezpečnosťou prevzalo líderskú úlohu v Európe. Steinmeier na to reagoval slovami, že Berlín zodpovednosť preberá. "Nielen že niečo sľubujeme, ale aj dodávame," zdôraznil. Podotkol, že Nemecko sa značnou mierou angažuje v prospech nezávislosti a suverenity Ukrajiny.



Nemecký prezident je na dvojdňovej návšteve Česka, ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia vstupu ČR do EÚ. V utorok bude mať hlavný prejav na konferencii na Pražskom hrade venovanej tejto téme.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)